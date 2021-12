Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 10:23

CALCIO, SERIE C

Il ruggito dei leoni nerazzurri nel girone C di Lega Pro è coinciso con il ritorno al gol degli attaccanti. Sì, perché nella prima parte di stagione il Latina Calcio 1932 aveva mostrato diverse difficoltà nell'andare a segno e, dopo un lungo periodo di digiuno, Carletti, Sane e Jefferson con le loro marcature hanno permesso ai pontini di cambiare ritmo e scalare posizioni in classifica. A dire la verità proprio Carletti non aveva iniziato male la stagione, firmando con una doppietta la prima vittoria stagionale, quella interna contro la Paganese. Una settimana più tardi il centravanti proveniente dall'Arezzo ha colpito anche al Partenio' contro l'Avellino, per poi fermarsi improvvisamente. L'astinenza del suo bomber principe ha rappresentato un vero problema nei primi due mesi per Daniele Di Donato visto la scarsa propensione al gol di Rosseti e le precarie condizioni fisiche di Jefferson. Il lampo di Sane con il Picerno ha fatto scorgere una speranza, così come i due gol consecutivi di Jefferson a fine ottobre, di cui uno pesantissimo contro la Fidelis Andria. Segnali incoraggianti non frutto del caso, bensì di un processo di crescita che ha portato alla svolta definitiva nel 4-1 con il Campobasso, regolato con le doppiette di Carletti e Sane, mai così affiatati e protagonisti della scena. Dal successo con i molisani, gli avanti nerazzurri hanno letteralmente preso per mano una squadra divenuta granitica, maggiormente consapevole dei propri mezzi e più lucida nelle fasi cruciali delle gare. Carletti, dopo aver regolato anche il Messina, ha firmato la storica vittoria con il Palermo appena una settimana fa. Sane, grazie un gioiello di rara bellezza, ha messo ko il Catania, mentre Jefferson con il penalty del momentaneo 3-2 con il Monterosi ha ritrovato confidenza con la porta avversaria. In tutto i tre attaccanti del Latina hanno messo a segno 15 gol (sui 22 totali): ai 7 di Carletti si uniscono i 4 realizzati dal senegalese e dal brasiliano. Un buon bottino, da migliorare nel 2022 per permettere al Latina di arrivare presto alla salvezza.

BUONE NOTIZIE

Il club è costantemente aggiornato sulle condizioni del proprio presidente Antonio Terracciano, operato il giorno di Natale al Santa Maria Goretti' di Latina a seguito di un problema cardiaco. Il numero uno nerazzurro sta meglio, è ancora ricoverato, ma è stata superata la fase acuta e dovrà ora osservare un periodo di convalescenza. Tutto lo staff dirigenziale, i tecnici e i calciatori hanno mostrato negli ultimi giorni vicinanza a Terracciano, con l'auspicio di rivederlo presto al campo.

RICORSO OK

In seguito al parziale accoglimento del reclamo presentato dal Foggia contro la penalizzazione di quattro punti inflitta in primo grado dal TFN, cambia la classifica del girone C con i satanelli che si vedono restituiti due punti e scavalcano il Taranto, salendo in ottava posizione a quota 31, staccando così anche il Latina che si trova in dodicesima posizione a 25.

Davide Mancini

