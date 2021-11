Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Undici squadre in nove punti, una lotta per la salvezza che, giornata dopo giornata, si fa sempre più serrata. La piacevole novità è che il Latina oggi sarebbe salvo, senza passare per il play out. Un salto in avanti reso possibile grazie ai due successi consecutivi casalinghi con Campobasso prima e Messina poi, gare differenti che hanno prodotto lo stesso identico risultato: la vittoria. Una bella boccata di ossigeno per i ragazzi di mister Di Donato saliti a quota 17 in classifica, al fianco del Picerno, del Campoasso e della Paganese, formazioni costrette a lasciar punti al Francioni. La Vibonese, ferma a 10, resta la squadra più in difficolta nel girone C di Lega Pro, il Messina (12) ha dimostrato di avere ancora tanti problemi da risolvere, così come la Fidelis Andria, che ha il medesimo punteggio dei siciliani, battuta senza appello in casa da un Bari che non conosce sosta. E, guarda caso, i biancorossi saranno il prossimo avversario del Latina. Sabato allo stadio San Nicola i nerazzurri saranno chiamati ad una vera impresa contro la capolista, squadra che segna tanto (con 27 reti è il secondo miglior attacco del raggruppamento) e subisce poco. Di Donato ha già indicato la strada ai suoi, è conscio della differenza di valori, ma allo stesso tempo consapevole della fiducia ritrovata dalla squadra. Un Latina apparso decisamente più solido con il nuovo assetto tattico, in cui oltre all'attenzione dei tre difensori centrali, si è aggiunta una maggiore capacità di copertura da parte dei tre centrocampisti e dei due esterni posizionati sulla linea mediana, bravi sia ad attaccare, quanto a difendere. Per l'anticipo di sabato pomeriggio alle ore 17.30 i pontini sperano di recuperare l'attaccante Rosseti, out da un paio di settimane, ma in netto miglioramento dal punto di vista fisico.

Davide Mancini

