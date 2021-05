10 Maggio 2021

di Filippo Catapano

(Lettura 3 minuti)







CARDITO (NAPOLI) - Dopo il pareggio con il Cassino, al rientro il Latina riparte dal match contro l'Afragolese, valido per la ventottesima giornata del Girone G del campionato di Serie D. La squadra di Scudieri era obbligata a vincere alla vigilia. Quello conquistato sul campo neutro dello stadio Vittorio Papa di Cardito è un risultato fondamentale che porta punti importanti in ottica classifica, specialmente perché ottenuto all'ultimo respiro e con due uomini in meno: i nerazzurri salgono così al secondo posto a quota 51 punti. Decisive le reti di Corsetti alla mezz'ora e di Sarritzu all'ultimo respiro che ha fatto letteralmente saltare in aria dalla felicità la panchina nerazzurra.

LA PARTITA

Pronti, via ed a passare subito in vantaggio sono i padroni di casa. Dopo solo un minuto di gioco, il Latina va sotto di un gol. I locali si portano sull'1-0 grazie alla rete di Energe che raccoglie un lancio preciso di Silvestro: l'attaccante si presenta a tu per tu con Alonzi, superato con un pallonetto decisivo. Gli ospiti, tramortiti dalla rete dello svantaggio, rispondo al minuto 20: Di Renzo conclude da distanza ravvicinata, ma il portiere di casa si oppone ed evita il gol del pareggio. Il Latina si sbilancia in avanti e, sul capovolgimento di fronte, rischia la rete del doppio svantaggio. La squadra di Scudieri non si arrende e getta il cuore oltre l'ostacolo, mettendo in chiaro le cose. Alla mezz'ora Corsetti riporta in parità la gara con una conclusione di destro che trafigge l'estremo difensore dell'Afragolese. Al minuto 33 montano le proteste della formazione di Di Costanzo: Fava va a rete, ma il direttore di gara vede un tocco di mano e ferma l'esultanza dell'Afragolese. Pericolo scampato per gli ospiti che, quattro minuti più tardi, si rendono nuovamente pericolosi negli ultimi venti metri: Barberini conclude dal limite dell'area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo il protagonista indiscusso è Alonzi: il portiere nerazzurro si oppone su Fava al 42' e, grazie ad un intervento con i piedi, nega la doppietta ad Energe a pochi secondi dal fischio parziale.

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco gli ospiti alzano il ritmo della gara e partono all'assalto dell'area dei padroni di casa. Al minuto 52', però, le cose si complicano decisamente: Alonzi travolge Energe e si becca un cartellino rosso. L'estremo difensore dei nerazzurri costringe i suoi all'inferiorità numerica per quasi quaranta minuti di gioco. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco entrambe le squadre vanno alla ricerca del gol vittoria. A due minuti dal termine l'Afragolese va ad un passo dal 2-1 con Simonetti. Nel momento migliore dei padroni di casa, però, accade l'inaspettato. Il Latina rimedia un altro cartellino rosso: Allegra commette fallo a centrocampo e finisce sotto la doccia. In nove contro undici, in pieno recupero, i nerazzurri segnano il gol vittoria con Sarritzu: l'attaccante parte in contropiede, salta il portiere e mette il pallone alle spalle di Pragliola per una vittoria epica dei nerazzurri.

IL TABELLINO

Afragolese (4-4-2): Pragiola , Liguori (21' Marzullo 6), De Rosa , Di Girolamo (62' Tommasini ), Carrotta (88' Rochi SV), Fava (76' Simonetti SV), Energe , Silvestro (82' Camara SV), Viscovich , Costantino , Astarita . All. Di Costanzo

Latina (3-4-3): Alonzi, Pompei (79' Atiagli SV), Sevieri , Teraschi (79' Calagna SV), Di Renzo (53' Gallo 6), Corsetti (88' Sarritzu ), Barberini , Alessandro (66' Calabrese ), Allegra , Esposito , Giorgini . All. Scudieri

Arbitro: Moretti di Firenze.

Reti: 1' Energe, 30' Corsetti, 90+6' Sarritzu.

Note - Ammoniti: Allegra, Costantino, De Rosa, Fava, Alessandro, Silvestro. Espulsi: Alonzi, Allegra, Orlando (non dal campo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA