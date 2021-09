Domenica 19 Settembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Battere il Foggia per continuare la scalata in classifica e aumentare il tasso di autostima. Il Latina Calcio 1932 torna al Francioni dove, nel primo pomeriggio alle 14.30, affronterà la squadra di Zdenek Zeman. Un'altra sfida con una realtà blasonata del girone C di Lega Pro, ma come dimostrato già ad Avellino la settimana scorsa, i nerazzurri hanno tutti i requisiti per conquistare un altro risultato importante. Specie quando al fianco c'è la propria gente, pronta a dare la spinta alla squadra in fase di decollo.

PARLA IL MISTER

Il tecnico Daniele Di Donato ha lavorato con grande attenzione per tutta la settimana, consapevole delle insidie che la gara presenta. «Sappiamo che sarà difficile, per noi vale come una prova di maturità, sono però fiducioso, siamo in fase di crescita e l'abbiamo dimostrato anche con l' Avellino. Ci siamo preparati nella maniera adeguata, abbiamo recuperato diversi ragazzi e ce la giocheremo come sempre. La nostra è una squadra che si deve divertire a giocare al calcio, a prescindere dall'avversario. Il Foggia è una formazione che ti lascia giocare fino alla trequarti per cercare di trovare gli spazi, ma se sbagli ti attacca in verticale con più uomini e sa come far male». Il tecnico spiega poi come dover interpretare il match: «Noi dobbiamo essere bravi a contrastare le loro pressioni e cercare di trovare quella imbucata per poi partire a campo aperto. A centrocampo torneranno a disposizione Rossi, Amadio e Marcucci, mentre dovremo valutare le condizioni di Jefferson che non è al top». Per concludere un pensiero rivolto ai tifosi. «Per noi sono fondamentali, ripensando alla Paganese mi vengono ancora i brividi. Da loro mi aspetto l'aiuto necessario per continuare a fare bene».

LE SCELTE

Con ogni probabilità vedremo qualcosa di diverso nell'undici iniziale rispetto alla gara giocata in casa dell'Avellino. Si ripartirà dal portiere Cardinali, che sta dimostrando affidabilità, e la difesa a quattro formata da Ercolano a destra, De Santis e capitan Esposito al centro e Nicolao sulla corsia opposta. A centrocampo per la prima volta Di Donato ha abbondanza: Di Livio si sistemerà sulla destra, Tessiore dall'altra parte, mentre in mezzo in quattro si giocano due maglie. Spinozzi e Marcucci hanno recuperato dai rispettivi infortuni e almeno uno dei due dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Amadio, in vantaggio rispetto a Barberini. Attenzione anche a una possibile novità in attacco, al fianco del bomber Carletti (3 gol nelle ultime due gare) infatti potrebbe esserci Rosseti, con Mascia pronto a dare gas nel corso della gara.

ENTUSIASMO

Dopo tanto tempo ci sarà un buon numero di spettatori sugli spalti del Francioni. Fino a ieri pomeriggio sono stati venduti più di 2000 biglietti di cui 500 riservati agli ospiti. Ma il club spera di potere incrementare questo dato visto e considerato che ci sarà tempo fino alla fine del primo tempo per acquistare i tagliandi. La gara odierna sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

