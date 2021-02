© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOIl Latina va all'assalto del Nola nel turno infrasettimanale del girone G di serie D. Oggi pomeriggio, alle 14.30 al Francioni, la capolista se la vedrà contro la squadra campana nel match valido per la seconda giornata di ritorno di un campionato che è entrato nella fase decisiva. L'undici di Scudieri, reduce dal gran bel successo conquistato a Santa Maria Capua Vetere, tenta l'allungo in vetta visto e considerato che la Vis Artena, seconda della classe, non disputerà l'incontro in programma con il Team Nuova Florida causa problematiche relative al Covid.I NUMERII pontini si augurano di vivere una partita come quella disputata all'andata, un poker da applausi giunto al termine di un match mai in discussione. La sensazione è che il coefficiente di difficoltà del confronto si sia alzato, il Nola dell'ultimo periodo è un gruppo diverso da quello che faticava tremendamente a far punti all'inizio della stagione. Domenica scorsa i campani hanno sfiorato la vittoria contro la Vis Artena, ma è il rendimento dell'ultimo periodo a mettere in guardia i nerazzurri. Nelle ultime sette partite sono arrivati nove punti, frutto di sei pareggi e un successo, l'unico conquistato fino ad ora in casa contro il Giugliano. Al momento l'undici allenato da Campana ha collezionato dodici punti, vede la zona play out da vicino (l'Afragolese è distante solo un punto) ma palesa difficoltà in zona gol (10 gol fatti, secondo peggior attacco del raggruppamento). Di fronte c'è invece un Latina che ha ritrovato confidenza con la rete, i sei gol rifilati al Gladiator hanno dato nuova fiducia ai nerazzurri dopo un momento di leggero appannamento. Certo è che aver ritrovato capitan Corsetti e Di Renzo è stato fondamentale per il tecnico Scudieri, costretto a cavallo tra gennaio e febbraio, a dover spesso cambiare il tridente offensivo causa infortuni e squalifiche. Proprio Di Renzo, tornato al gol su rigore in terra campana, sta pian piano ritrovando la condizione migliore. I problemi alla schiena che lo avevano costretto ai box non lo stanno più tormentando e anche oggi pomeriggio partirà titolare. Il Latina, primo a quota 34, in casa non vince da inizio gennaio, dal 3-0 rifilato all'Afragolese. Dopo aver ottenuto solo successi al Francioni, i nerazzurri si sono dovuti accontentare del pari con Nocerina e Arzachena, ma adesso hanno intenzione di riprendere a viaggiare ad alta velocità.SEVIERI OUTAnche stavolta il centrocampo sarà orfano del suo regista, in giornata è previsto un ultimo controllo per il mediano nerazzurro che dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla prossima sfida, quella che si disputerà domenica sempre al Francioni con il Cassino. Manca poco anche al rientro di Garufi che, dopo il brutto infortunio di inizio stagione, sta riacquistando la giusta forma. Un elemento che sarà a dir poco prezioso nella seconda parte di stagione. La gara con il Nola sarà arbitrata da Riccardo Leotta di Acireale, coadiuvato da Mattia Morotti e Adriano Gervasoni della sezione di Bergamo. Incontro che sarà trasmesso in diretta (a pagamento) sul profilo Facebook Latina Calcio 1932.Fissata la data della sfida tra Muravera e Latina, valida per la 10^ giornata del campionato di serie D. La partita, inizialmente programmata per il 6 gennaio, si giocherà in terra sarda il 3 marzo. Nel girone G, nello stesso giorno, verranno recuperate anche le gare Monterosi - Vis Artena e Insieme Formia - Nocerina, match che riguardano da vicino proprio i pontini.Davide Mancini