La quinta perla consecutiva casalinga sembrava aver preso forma dopo un primo tempo fatto di qualità e intensità con il Monterosi. E invece non è bastato al Latina Calco 1932 andare avanti di due gol e poi, dopo aver subito la rimonta, mettere a segno il nuovo vantaggio su rigore per prendersi altri tre punti davanti al proprio pubblico. Un'occasione mancata per i nerazzurri a cui però si può rimproverare poco alla fine del girone d'andata, chiuso con 22 punti, in perfetta media salvezza. Certo, un altro successo avrebbe fatto comodo. «Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene - ha sottolineato l'allenatore nerazzurro - in campo si è vista una sola squadra che ha sfiorato la terza rete più volte, fino ai minuti iniziali della ripresa e il fatto di non averla chiusa ha complicato i nostri piani. Successivamente non siamo stati capaci a gestirla, subendo un primo gol decisamente ingenuo, per poi incassare le reti del 2-2 e del 3-3 su due cross identici. Abbiamo sofferto le palle lunghe del Monterosi, ma in definitiva abbiamo accusato un calo che poteva starci visto quanto avevamo speso. Questo Latina, essendo una formazione giovane, non ha nelle sue corde il saper gestire. Basti pensare ai minuti successivi al 3-2: dovevamo essere più bravi a rimanere nelle posizioni invece di continuare ad attaccare. Ugualmente nel finale, quando ci siamo riversati in avanti anche in modo scriteriato rischiando moltissimo sulle loro ripartenze. Ai ragazzi va comunque riconosciuto il merito di aver dato tanto, del resto sapevamo che era una partita difficilissima. Ci prendiamo questo punto che comunque muove la classifica e ci permette di chiudere il girone d'andata con un punteggio egregio. Abbiamo la fortuna di tornare subito in campo per il match con il Palermo, che vogliamo vincere per regalare ai nostri tifosi un bel Natale. La nostra testa è già ai rosanero, tutti sanno quanto sono legato alla città e al club siciliano, ma ci tengo a far bene per portare il Latina ancora più in alto e chiudere l'anno nel migliore dei modi».

