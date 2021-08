Domenica 8 Agosto 2021, 05:00

L'ufficialità tanto attesa è arrivata: il Latina Calcio è in serie C. Per la formazione nerazzurra inizia dunque l'esperienza nel professionismo dopo quattro anni di tentativi. Il successo nei play off con il Savoia e gli sforzi economici del club hanno portato al risultato desiderato. Ora inizia il bello, bisognerà comporre una rosa adeguata per la C e riabbracciare il proprio pubblico in vista di una stagione che partirà tra pochissimi giorni.

IL PRESIDENTE

«Abbiamo già iniziato a lavorare da alcune settimane ha spiegato Antonio Terracciano - ma questi ritardi federali hanno comportato uno slittamento anche nella nostra preparazione e nella composizione della squadra, non potevamo infatti stipulare i relativi contratti in mancanza di ufficialità. Saranno giorni intensi e che passeremo al lavoro per regalare alla piazza, alla tifoseria e alla città tutta un organico competitivo ed in grado di riportare il giusto entusiasmo per i nostri colori nerazzurri».

SODDISFAZIONE

Tanto orgoglio e grande felicità, in questo momento sono questi i sentimenti della dirigenza nerazzurra, determinata a riconquistare il professionismo. E le parole del vice presidente Pino D`Apuzzo sono eloquenti in questo senso: «L'emozione è enorme, il nostro obiettivo era quello di arrivare in C e ci siamo riusciti seppur dalla porta secondaria. Un premio meritato per il lavoro svolto da tutto il club in questi anni e dalla squadra che durante l'ultima stagione ha vinto i play off. Le ultime due annate non sono state facili, abbiamo subito qualche contestazione, ma non abbiamo mai mollato convinti di poter raggiungere l'obiettivo. Spero tanto che si possa ricominciare tutti insieme con entusiasmo, rivedere tanto pubblico al Francioni».

Dalla D alla C, con poco tempo a disposizione per organizzarsi ma parecchia voglia di fare. «Ci approcciamo a un mondo completamente diverso, ora siamo una società professionistica e gli impegni sono maggiori sotto ogni punto di vista. Io, da tifoso del Latina Calcio non vedo l'ora di affrontare questa nuova avventura».

LA ROSA

Con l'ufficialità della serie C sarà possible iniziare a chiudere le trattative di mercato. «Siamo in ritardo e non poteva essere altrimenti, ma costruiremo una rosa che sappia mantenere la categoria. Il nuovo allenatore ci ha impressionato favorevolmente, l'idea è quella di allestire una formazione con giovani di qualità ed elementi esperti tra cui il riconfermato Esposito. E poi - conclude D'Apuzzo - valorizzeremo il vivaio. Dobbiamo far crescere giocatori pontini che un giorno saranno chiamati a vestire la maglia della prima squadra».

IL SINDACO

«Il ripescaggio del Latina 1932 in serie C è motivo di grande soddisfazione personale e di tutta l'Amministrazione comunale» - ha detto il primo cittadino, Damiano Coletta. «Abbiamo supportato fin dalle prime battute la volontà del sodalizio presieduto da Antonio Terracciano di richiedere il ritorno tra i professionisti. Un lavoro svolto in sordina dai nostri uffici, che hanno garantito al sodalizio calcistico gli atti necessari a supportare al meglio la loro azione. Personalmente attraverso la continua interlocuzione con la Lega Pro ho seguito da vicino il cammino . Un lavoro, quello dell'Amministrazione, che già qualche settimana fa aveva portato all'importante risultato dell'ottenimento della agibilità dello sadio. Auguro al Latina Calcio 1932 che il traguardo di oggi sia solo la prima tappa di una stagione di successi sul terreno di gioco, e non solo».

