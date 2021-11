Martedì 30 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Dopo due giorni di pausa il Latina Calcio 1932 torna ad allenarsi in vista della sfida di domenica prossima al Francioni contro il Catania. I pontini, reduci dal ko a Bari, sosterranno oggi una doppia seduta. Alle 10.30 la prima sessione sul campo della ex Fulgorcavi, poi nel primo pomeriggio, alle 14.30, altra tappa di avvicinamento alla gara con un avversario in salute che ha steso (bene per i nerazzurri) il Potenza davanti al proprio pubblico. Di Donato esaminerà con i ragazzi il match del San Nicola', cercando di lavorare su quelle imperfezioni che sono costate care in terra pugliese. Ma verranno analizzati anche quei fattori positivi che dovranno essere riproposti tra cinque giorni al cospetto degli etnei. Ovvero la grande determinazione, la volontà di provare a fare la gara e la capacità di restare sempre in partita. Un Latina in salute che non dovrà farsi condizionare troppo da questa sconfitta. Si torna al Francioni, lo stadio in cui il Latina riesce sempre ad esprimersi su alti livelli. Dopo le vittorie con Paganese, Picerno, Fidelis Andria, Campobasso e Messina, Esposito e compagni cercheranno di conquistare la sesta per poter toccare quota 20 in graduatoria.

LA SITUAZIONE

Il Latina ha 17 punti in classifica ed è scivolato di nuovo ai margini della zona play out, insieme alla Paganese, con un punto di vantaggio rispetto al Monterosi e due sulla Fudelis Andria e tre sul Potenza. Pesano le nove sconfitte, un ruolino condiviso con Paganese e Fidelis Andria, peggio dei nerazzurri ha fatto solo il Messina con 10 ko. Diciassette i gol fatti e 22 quelli subiti. Attenzione, il Catania contro cui il Latina gioca domenica, ne ha fatti 28 incassandone però 27.

GIOVANILI

L'ultimo weekend è stato amaro anche per la formazione Primavera allenata da Carlo Cotroneo. I baby nerazzurri hanno infatti perso la prima gara della stagione sul terreno del Campobasso, al termine di un match tirato, vinto dai molisani con il punteggio di 1-0. Un ko che brucia anche perché il Latina, ancora capolista, avrebbe avuto l'opportunità di staccare di 4 punti l'Aquila Montevarchi che osservava un turno di riposo. Sabato prossimo, alla ex Fulgorcavi, si presenta l'occasione del riscatto contro il Monterosi.

