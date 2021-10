Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:00

Per arrivare a dama, la salvezza nel girone C di Lega Pro, il Latina dovrà essere capace di dare continuità ai risultati, evitando black out improvvisi, come capitato nelle tre partite disputate prima del successo interno con il Picerno. Specialmente adesso, con una serie di scontri diretti alle porte, sarebbe necessario per i nerazzurri mette in fila una serie di risultati utili che permetterebbero al gruppo allenato da Daniele Di Donato di allontanarsi dalle sabbie mobili. Otto punti conquistati in altrettante gare, con due successi, due pari e 4 ko: per tirarsi fuori dai guai, serve qualcosa di più, in primis una vittoria lontano da casa, la prima della stagione.

OCCASIONE VIBO

L'occasione che si presenta domenica è di quelle ghiotte. La trasferta sul campo della Vibonese, ultima della classe, presenta sì delle insidie, ma il Latina visto con il Picerno ha tutto per poter conquistare l'intera posta in palio contro una formazione che palesa diversi problemi. Per questo Di Donato si affida a tutte le certezze di cui dispone, a partire dall'assetto tattico, il 4-4-2, tornato di moda al Francioni dopo l'esperimento con i tre di centrocampo in quel di Torre del Greco. Ieri mattina sul campo della ex Fulgorcavi è andata in scena una partitella in famiglia, nella quale l'allenatore ha avuto modo di valutare tutti i suoi effettivi, ad eccezione di Atiagli e Mascia alle prese con noie muscolare che però non destano preoccupazioni. Con ogni probabilità in Calabria rivedremo lo stesso Latina ammirato con il Picerno, con Jefferson pronto di nuovo ad affiancare Rosseti dopo aver siglato il primo gol in campionato. Saranno Teraschi e Tessiore sulle corsie laterali a provare ancora una volta a mandare in tilt la difesa avversaria con quell'attitudine ad attaccare gli spazi che tanto piace all'allenatore nerazzurro.

I NUMERI

La Vibonese non se la passa granché bene, ma ha grande voglia di riscatto. La squadra guidata da Gaetano D'Agostino ha raccolto appena quattro punti in otto partite, è l'unica a non aver mai conseguito un successo, segna poco (4 i gol all'attivo) e ha diverse difficoltà in fase difensiva (11 reti al passivo). Ma domenica scorsa ha fermato il Taranto e con il nuovo sistema di gioco 4-3-1-2 sembra aver trovato un po' di equilibrio. La sfida con i pontini rappresenta uno snodo cruciale per la formazione di Vibo Valentia che, da un paio di settimane, ha scelto la via del silenzio. Domenica non ci sarà il difensore Ciotti, squalificato, così come l'attaccante Golfo, out per infortunio. Da tenere in considerazione l'esterno destro Spina, talento di proprietà del Crotone, che ha dimostrato di possedere qualità tecniche e grande velocità. D'Agostino sta lavorando molto sul centrocampo, in questo momento forse il settore in cui la Vibonese presenta più problemi.

Davide Mancini

