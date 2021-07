Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

CALCIO

Meno di una settimana e sapremo con certezza se il Latina Calcio 1932 ce l'avrà fatta. Da giorni si sta lavorando in casa nerazzurra per farsi trovare pronti in caso diventasse reale la possibilità di un approdo in serie C. I documenti sono stati raccolti tutti e adesso, dopo il pronunciamento della Covisoc, bisognerà solamente attendere l'esito dei ricorsi per capire quanti saranno i posti vacanti nella terza serie professionistica.

LA SITUAZIONE

Sono cinque le società la cui domanda d'iscrizione, almeno per il momento, non è stata accettata: Carpi, Sambenedettese, Novara, Paganese e Casertana, infatti, non hanno ottenuto il parere favorevole della Covisoc in prima istanza e hanno quindi presentato ricorso. Solo un esito favorevole di questo procedimento, il cui termine scade il 13 luglio, con la risposta attesa dopo il Consiglio Federale di giovedì 15, potrà sbloccare la situazione e permettere alle società di iscriversi regolarmente al prossimo torneo. Al momento chi rischia maggiormente è la Casertana che non ha presentato la fideiussione. I campani faranno di tutto per restare tra i professionisti e proprio per questo motivo si sono affidati all'avvocato Chiacchio, esperto in materia, per tentare di salvarsi. Se per i rossoblù sembrerebbero esserci pochi spiragli, ci sono molte più speranze invece per le altre quattro società.

DUE POSTI LIBERI

Con la Casertana fuori dai giochi e il Gozzano che ha preferito rinunciare al salto di categoria, al momento sarebbero due le caselle da riempire per completare l'organico della serie C. Oggi il Latina è alle spalle dell'Aglianese nella graduatoria dei ripescaggi, ma se, come più volte ribadito, i toscani rinunceranno a inoltrare domanda per indisponibilità dell'impianto sportivo, ecco che i nerazzurri balzerebbero al comando dei questa speciale classifica. Rimane solo da capire cosa deciderà di fare l'Fc Messina, qualora ottenesse nel pomeriggio il successo nella finale play off contro il Gelbison in programma alle 17.30 I siciliani hanno una media punti maggiore rispetto ai pontini, ma non è certa la volontà, in caso di vittoria, di presentare domanda di ammissione tra i pro'. Se l'Fc Messina sarà della partita, avrà la chance di essere ripescata per prima in sostituzione proprio del Gozzano, come fosse una vincente del campionato di serie D. Dopodiché, con la rinuncia dell'Aglianese, toccherebbe al Latina e, in seguito, a una delle formazioni retrocesse in serie D, la Lucchese.

Per sapere se sarà o meno serie C bisognerà attendere almeno fino al 15 luglio, giorno del Consiglio Federale. Intanto ieri il Latina ha annunciato di aver «formalizzato l'iscrizione al campionato di serie D nei termini imposti dalla lega Nazionale Dilettanti per le società interessante successivamente a presentare la domanda di ripescaggio alla lega professionistica di serie C. L'iscrizione è stata effettuata 24 ore prima della scadenza del termine indicato dalla Lega».

Davide Mancini

