21 Aprile 2021

CALCIO

Il Latina continua a preparare il rush finale di un campionato che, almeno secondo la matematica, potrebbe regalare ancora delle sorprese. I nerazzurri hanno a disposizione ancora dieci gare da qui alla fine, partite che i ragazzi di Raffaele Scudieri hanno il dovere di interpretare al meglio per provare prima di tutto a riconquistare la seconda piazza occupata dalla Vis Artena, attualmente lontana quattro lunghezze. Il Monterosi è ancora troppo lontano (14 punti), anche se il pareggio interno di domenica scorsa con il Formia concede una chance ai pontini per rendere meno ampia la distanza, a patto di sfruttare alla perfezione i due match di recupero in più rispetto alla compagine viterbese. Alla prima della classe ne è rimasto solo uno da disputare, quello odierno con il Cassino, guarda caso il prossimo avversario di Corsetti e compagni. Si giocherà al Francioni esattamente tra una settimana il match con i ciociari di mister Grossi, altro crocevia di una stagione ancora tutta da definire. Il successo casalingo manca da due mesi, troppo per chi ha come ambizione quella di primeggiare. Dopo un periodo particolarmente negativo, il Latina ha bisogno di recuperare certezze, gol e risultati. Iniziare con una vittoria contro il Cassino il prossimo 28 aprile, significherebbe fare un carico di autostima in vista delle altre due gare da recuperare con Arzachena in trasferta e Muravera in casa, tre match in totale che possono rappresentare la chiave per l'operazione rimonta. Il campionato, al momento fermo, riprenderà il 9 di maggio per poi concludersi domenica 13 giugno. I nerazzurri non hanno strade alternative da percorrere, se non quella di incamerare il maggior numero di punti almeno fino ai due scontri diretti consecutivi con Vis Artena e Monterosi in programma a maggio. Se non dovesse riuscire nell'impresa di riacciuffare la prima posizione, il Latina dovrà cercare di piazzarsi in maniera adeguata per affrontare i play off in una posizione di privilegio rispetto alle altre rivali che si stanno dimostrando decisamente agguerrite.

FEMMINILE

Dopo la brutta sconfitta interna nel derby con il Frosinone, la Women Latina Calcio 1932 ha subito un altro ko, stavolta sul terreno dell'Eretum Monterotondo. A decidere la gara è stato il calcio di rigore trasformato da D'Achille dopo appena dieci minuti. Domenica prossima intanto è prevista un'altra sfida in trasferta, stavolta contro la Lazio.

Davide Mancini

