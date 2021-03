VELA

Un dominio senza discussioni per il laserista gialloverde Giovanni Coccoluto, che ha confermato la sua forma smagliante aggiudicandosi nelle acque di Andora (Savona) la 1^ tappa dell'Italia Cup 2021 della classe ILCA 7. Il timoniere delle Fiamme Gialle di Gaeta, fresco reduce dal brillante esordio in campo internazionale al Lanzarote Olympic Winter Regatta, nelle isole Canarie (con la medaglia di bronzo alle spalle del francese Jean Baptiste Bernaz e del pluricampione brasiliano Robert Scheidt), ha espresso la sua attuale netta superiorità nel primo appuntamento stagionale. L'evento, inizialmente programmato a novembre e poi posticipato a causa dell'emergenza pandemica, ha registrato lo show personale del 27enne triestino, che ha collezionato tre primi e un secondo posto (unico scarto sulle quattro prove) precedendo di tre e cinque lunghezze il lecchese Nicolò Villa (Circolo Velicotivano) e il gardesano Dimitri Peroni (Fraglia Vela Malcesine). Dopo la prima giornata rinviata per una fitta nebbia fra Capo Mele e Capo Mimosa, i 415 velisti delle tre classi (ILCA 7, ILCA 6 e 4.7) si sono sfidati nello specchio acqueo antistante la rinomata località ligure. Podio mancato per un soffio dall'altro atleta gialloverde Gianmarco Planchestainer, quarto a tre punti dalla terza piazza. Una trasferta molto soddisfacente per il tandem italiano seguito dal tecnico federale (ex Fiamma Gialla) Giorgio Poggi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione in ottica futura. La squadra azzurra si conferma ai vertici delle classifiche nazionali, in attesa delle prossime selezioni olimpiche, che si concluderanno in primavera a Hyeres, nella regione francese della Provenza, dove i laseristi potranno giocarsi il tutto per tutto per qualificare la classe ILCA 7 ai prossimi Giochi a cinque cerchi che si terranno quest'estate a Tokyo.

Andrea Gionti

