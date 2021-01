© RIPRODUZIONE RISERVATA

VELANelle acque delle Canarie splende la stessa del laserista delle Fiamme Gialle Gaeta Giovanni Coccoluto. Nella prestigiosa Lanzarote Olympic Winter Regatta - alla quale 233 velisti di spicco internazionale hanno partecipato in quasi tutte le classi olimpiche, ad eccezione dei windsurf - l'atleta gialloverde ha conquistato il terzo posto nella classe Ilca 7, ex Laser Standard. Una perfomance rilevante per ottimizzare la preparazione tecnica in avvicinamento ai prossimi Giochi di Tokyo, dove l'obiettivo prioritario è di accreditare la barca. Le invidiabili condizioni meteomarine hanno attratto un numero record di equipaggi, a caccia di un necessario confronto in vista delle selezioni preolimpiche. Seguito dal tecnico federale (ex Fiamma Gialla) e pluricampione Giorgio Poggi, il 27enne triestino Coccoluto ha sfornato una serie di prestazioni importanti vincendo due prove e la Medal Race finale, dimostrando di trovarsi a proprio agio con le variabili condizioni del campo di regata. Davanti a lui il francese Jean Baptiste Bernaz, tre Olimpiadi alle spalle (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016) e il celebre brasiliano Robert Scheidt, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni dall'alto di sei presenze ai Giochi a cinque cerchi dove centrò due medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo. Uno dei velisti più vincenti nella storia. Una soddisfazione doppia per Coccoluto dietro a due mostri sacri della specialità. «Considerata la varietà delle condizioni meteo e l'elevato livello tecnico dei partecipanti, stiamo raccogliendo i primi frutti di un intenso lavoro svolto durante gli ultimi mesi, sia in mare che in palestra», sottolinea il laserista pontino.An.Gio.