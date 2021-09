Giovedì 2 Settembre 2021, 05:02

I CONTROLLI

Ha preso di mira un negozio di abbigliamento in pieno centro cittadino, rubando una volta e tornandoci addirittura in altre due occasioni. Nel pomeriggio di sabato scorso è entrato nell'esercizio commerciale di Latina e, incurante della presenza di altri clienti e del personale addetto alla vendita, si è avvicinato a uno scaffale posto all'ingresso e ha cominciato ad accatastare uno sull'altro diversi pantaloni da donna per poi guadagnare tranquillamente l'uscita inseguito da un commesso che lo aveva sorpreso. E' riuscito a far perdere le proprie tracce e a scappare solo dopo aver abbandonato in strada tutti i vestiti che aveva rubato. Il suo gesto è stato però immortalato con chiarezza dalle telecamere e le immagini hanno consentito ai poliziotti della squadra volante della questura di identificare e denunciare il responsabile: si tratta di un cittadino rumeno di 29 anni, accusato di furti e tentato furto. L'uomo, non contento, dopo aver abbandonato gli abiti trafugati ed essere fuggito dal negozio, ha pensato bene di fare ritorno nello stesso esercizio, sia nella stessa giornata di sabato sia la mattina del lunedì successivo. In entrambe le circostanze però, vistosi riconosciuto dal personale, è stato costretto ad allontanarsi in fretta a mani vuote. Le indagini successive, condotte attraverso le testimonianze del personale e l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza ha consentito a stretto giro l'identificazione del ladro, al quale è stato attribuito tra l'altro anche un altro furto consumato sempre sabato 28 agosto, ai danni questa volta di un supermercato di un centro commerciale della città.

