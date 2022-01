Martedì 25 Gennaio 2022, 05:02

I ladri sono tornati nella sede della Diaphorà Onlus, l'associazione senza scopo di lucro che a Latina da anni si occupa di ragazzi disagiati e in difficoltà e della loro inclusione nella società. Una scena che è stata ripresa nella sede nella zona del Fogliano a Latina e che fa rabbia. L'intruso, da quanto è possibile vedere dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura e consegnate alle forze dell'ordine, va dritto all'allarme, sradica la centralina e la distrugge. Il resto del colpo è il furto di due computer e di altro materiale acquistato con il frutto di donazioni e altre attività di volontariato. «Tanta amarezza e sconcerto ma da domani si tornerà a lavorare con passione ed entusiasmo», assicurano da Diaphorà. Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio quando i malviventi sono entrati forzando la finestra sul retro. Un altro colpo era stato messo a segno in passato. Anche in quel caso a denunciare quanto accaduto con un post su Facebook era stata la stessa associazione di volontariato nata nel 2002, da un'idea di alcuni genitori. Un'associazione che si pone l'obiettivo di promuovere e gestire corsi di formazione, laboratori di sviluppo dell'autonomia personale, corsi didattici a carattere formativo, artistico, sportivo e di inclusione socio-lavorativa per i ragazzi. A febbraio i ladri erano entrati nello stesso modo, forzando la finestra della sede e portando via parte dell'attrezzatura dei laboratori dei ragazzi, tra cui un forno della cucina, la piastra ad induzione, il proiettore, il telefono, la cassetta degli attrezzi, il televisore, l'amplificatore e i microfoni del karaoke. La società intera si era mossa in quell'occasione, con nuove donazioni che erano servite a ricomprare tutto, compresi i computer e le altre attrezzature rubate tra sabato e domenica scorsi. Anche questa volta, si spera di poter riacquistare tutto l'occorrente per i ragazzi nel minor tempo possibile, sul sito dell'associazione c'è l'iban per le donazioni.

