Venerdì 17 Settembre 2021

I CONTROLLI

Sono stati individuati e denunciati in stato di libertà due pregiudicati del capoluogo di 40 e 45 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato consumato in un bar ristorante del centro di Latina. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì si sono intrufolati nell'esercizio commerciale dopo aver forzato la porta di ingresso e una volta all'interno hanno fatto razzia indirizzando la loro attenzione sul denaro contenuto nel registratore di cassa e su alcuni dispositivi elettronici. Prima di abbandonare il locale e guadagnare la fuga i due malviventi sono riusciti a portare via un bottino di circa 1.500 euro in contanti dalla cassa, oltre a strumenti elettronici per la gestione delle ordinazioni, un telefono cellulare, un tablet, due notebook e anche una decina di bottiglie di champagne. Quando la titolare si è accorta del furto, mercoledì mattina, ha allertato la polizia e gli agenti della squadra volante, insieme agli esperti della Scientifica, hanno effettuato un sopralluogo nel ristorante e poi acquisito e visionato i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza. Proprio queste immagini estrapolate dai video hanno consentito di indirizzare i sospetti degli agenti di polizia nei confronti di due soggetti, già noti per reati contro il patrimonio. Sono scattate quindi accurate perquisizioni nelle rispettive abitazioni dei due uomini, dove è stata trovata gran parte della refurtiva trafugata nel locale. Negli appartamenti gli agenti hanno trovato il telefono cellulare e il tablet rubato oltre agli indumenti indossati dai ladri durante il colpo e immortalati dalle telecamere. Tutto il materiale rinvenuto è stato oggetto di sequestro, compresa la refurtiva che resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere restituita al proprietario.

La.Pe.

