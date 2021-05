24 Maggio 2021

Dopo un periodo di stasi, i topi d'appartamento sono tornati in azione nell'area litoranea. Questa volta hanno svaligiato tre villini a schiera situati a Tumulito, in una delle traverse di via Ponte Baratta III, ed utilizzati per vacanze e weekend. Dei furti con scasso scoperti ieri mattina dai proprietari degli immobili, tre coppie giunte in zona per qualche ora di relax domenicale. Andando invece incontro a tutt'altro: i malcapitati si sono ritrovati con le case a soqquadro, a fare la conta dei danni e del maltolto mentre gli agenti del Commissariato eseguivano sopralluoghi e rilievi. I ladri si sono assicurati un bottino tanto abbondante ed eterogeneo, quanto dal valore complessivo davvero esiguo. Basti pensare che tra i beni trafugati quello di maggior rilievo è stato un televisore, ancora imballato. Per il resto, in assenza di contanti e preziosi, hanno arraffato qualsiasi cosa capitasse a tiro. Letteralmente. «Tutto fa brodo», avranno pensato. Ed ecco quindi andare a ruba frullatori e altri piccoli elettrodomestici, quadri, capi d'abbigliamento e addirittura biancheria. Non solo. I soliti ignoti non hanno mancato di trafugare anche degli ombrelloni e un mazzo di carte da poker.

Mirko Macaro

