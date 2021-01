IL CASO

Se non è un record, poco ci manca. Due furti in meno di 24 ore e altrettanti arresti. La prima volta in centro, la seconda a Latina Fiori. Protagonista? Sempre lei, una donna di 36 anni ben nota alle forze dell'ordine. Mentre nella serata di martedì aveva messo a segno un furto di capi d'abbigliamento per bambini ed era rimasta nei pressi del negozio, tanto da essere arrestata poco dopo dalla Polizia che aveva visionato le immagini, ieri è stata fermata dai vigilanti del centro commerciale.

Stavolta la ladra seriale si era appropriata di profumi e cosmetici, per circa 200 euro, sperando di farla franca. Per andare a rubare, però, era anche evasa dagli arresti domiciliari, dove martedì sera era stata accompagnata dagli agenti della squadra volante della Questura di Latina.

All'interno di una profumeria del centro commerciale aveva fatto razzìa e pensava di averla fatta franca, ma quando è stata all'uscita uno dei vigilanti l'ha fermata e ha chiamato il 113. Poco dopo una volante è arrivata in viale Nervi e quando ha visto che si trattava di una vecchia conoscenza ha subito collegato con quanto accaduto la sera precedente. La donna è stata accompagnata in Questura per le formalità di rito e stavolta - su disposizione del magistrato di turno - trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. Deve rispondere di due furti aggravati e dell'evasione dagli arresti domiciliari. Ancora introvabile, invece, il complice che martedì sera era entrato con lei nel negozio, aiutandola a sottrarre capi d'abbigliamento per un centinaio di euro. Questa mattina è in programma il processo per la donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA