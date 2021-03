15 Marzo 2021

Da questa mattina prende il via il porta a porta a Latina Scalo e nei borghi San Michele, Faiti e Piave: partenza regolare, nonostante Latina, come il resto del Lazio, sia da oggi in zona rossa. L'Azienda per i beni Comuni e il Comune di Latina confermano l'avvio: a partire dalle prime ore dell'alba, gli operatori inizieranno una progressiva rimozione dei cassonetti stradali; contestualmente, a seconda dell'ecocalendario, inizieranno a raccogliere le frazioni differenziate, contenute nei mastelli ricevuti nelle scorse settimane e che i residenti, a partire da stamattina, esporranno per strada. Sul sito web, abclatina.it, si possono trovare tutte le istruzioni e a disposizione c'è anche l'app gratuita Junker, che riporta calendari e modalità di conferimento per ogni prodotto. «Alle 5.45 - esordisce il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli - incontrerò il personale in azienda, per ringraziarlo, per segnalare l'importanza di questo momento e la fiducia che riponiamo in loro nonché la consapevolezza del duro lavoro che abbiamo alle spalle. Un lavoro dedicato quasi esclusivamente a costruire la fiducia dei cittadini nell'azienda, che ora non dobbiamo disperdere. Cercheremo di mantenere le promesse fatte, come è sempre stato nel mio stile, non ho mai nascosto la verità anche quando questa poteva non essere favorevole: c'è voluto tempo per il raggiungimento di questo obiettivo». Cosa avverrà stamattina? «Una prima, graduale rimozione dei cassonetti per strada, voluta per educare gli utenti. Inoltre, inizieranno le prime prese della nuova modalità di conferimento. Non sappiamo quanto il cittadino sia pronto, ma ci aspettiamo che nel corso della settimana si vada sempre più a regime. Nella prossima settimana avremo la misura di quello che starà accadendo. Per sostenere il cambiamento, avremo anche un'isola ecologica itinerante straordinaria fuori calendario, sabato prossimo a Latina Scalo». Vedremo subito i risultati? «Le rivoluzioni non si fanno in un giorno, ma i risultati si vedranno; siamo pronti ad affrontare le criticità, che non mancheranno».

An. Ap.

