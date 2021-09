Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

CALCIO

Dopo due giornate di campionato nel girone C di Eccellenza in testa al campionato c'è la Vis Sezze, che condivide il primato con Anagni, Ferentino, Lupa Frascati e Sora. Una partenza a razzo quella dei rossoblù che, dopo il successo in esterna all'esordio, hanno battuto sul proprio terreno anche il Terracina con un poker da urlo. La formazione di Catanzani ha dimostrato di avere tutti i requisiti per recitare un ruolo da protagonista in campionato e contro i tigrotti ha potuto contare sulla giornata di grazia di Giannone, Dell'Aguzzo, Peressini e Consoli, autori delle reti decisive. Niente bis per il Gaeta, incapace di ripetere la bella prestazione offerta contro il Città di Paliano. L'undici di mister Di Rocco finisce al tappeto in casa dell'Arce: i ciociari vanno avanti con Pintori, gli ospiti riescono comunque a pareggiare e ribaltare la situazione grazie a D'Urso e Marciano, ma a metà ripresa è sempre lo stesso Pintori a siglare le altre due reti che valgono il 3-2 finale. Sorride invece il Pontinia di Ubaldo Coco, che si mette alle spalle il brutto ko della settimana precedente con la Lupa Frascati. Gli amaranto superano, non senza qualche affanno, il Morolo con i gol messi a segno da Di Tullio e Libonatti che rendono vano il rigore trasformato nel finale da Stazi. Domenica da dimenticare per l'Itri, caduto in casa sotto i colpi del Sora. I bianconeri passano con il risultato di 4-2, una prestazione di livello impreziosita dalla tripletta di uno scatenato Rossi e il guizzo di Magno. Nel girone B, invece, il Primavera Aprilia rimedia una sconfitta sul campo del Sant'Angelo Romano. La squadra capitolina vince 3-0 al termine di un match che non ha avuto storia.

PROMOZIONE

In Coppa Italia festeggiano Montenero e Monte San Biagio. La formazione di Ferone ha ottenuto il successo al secondo turno contro il Nuovo Cos Latina ai calci di rigore, mentre la compagine allenata da Del Prete ha avuto la meglio sull'Atletico Pontinia (2-1) con i gol di Parisella e Lubrano che rendono vano l'acuto di Gesmundo per i padroni di casa.

D.M.

