18 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







SCHERMA

A distanza di quattro giorni dall'argento della fiorettista formiana Guia Di Russo (Frascati Scherma) le lame pontine ieri sono salite ancora una volta sul podio grazie alla spadista Elisa Treglia, che si è laureata vice campionessa italiana cadette (U17). Sulle pedane di Riccione la portacolori del Club Scherma Formia si è inchinata in finale per 4-15 solo all'azzurrina Vittoria Siletti (Pietro Micca Biella), la numero 2 del tabellone che al Centro di preparazione olimpica nel sud pontino aveva anche vinto il primo Test event. Ma entusiasmante è stato il percorso netto che la 16enne atleta tirrenica ha collezionato sin dall'avvio. Dopo un'incerta fase a gironi con tre vittorie su sei assalti, la numero 20 nel ranking (terza nella prova regionale di metà aprile a Cassino che le aprì le porte per la kermesse tricolore) ha cambiato marcia negli incontri di diretta. Successi in rapida sequenza su Chiara Bonin (15-8), del Circolo Castelfranco Veneto, su Sara Saladdino (15-14) del Methodos Catania, Alessandra Calvanese (15-13) della Nedo Nadi Salerno e Vittoria Cavani (15-11) della PentaModena. Staccato il pass per i quarti la promessa formiana, che a sorpresa all'inizio del mese aveva ottenuto il lasciapassare per gli Assoluti di Cassino (26-30 maggio), ha battuto per 15-12 Costanza Greggi del Club Scherma Roma. Tra lei e la finalissima c'era soltanto Benedetta Madrignani del Circolo La Spezia: la scatenata spadista formiana si è imposta 15 a 11. A incitarla a bordo pedana c'era il maestro Francesco Leonardi: Un fantastico argento, frutto del lavoro di un intero team.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA