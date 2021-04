3 Aprile 2021

LA SESTA EDIZIONE

Il Covid non ferma #accendiamoilrispetto, il progetto etico promosso dalla Top Volley Cisterna che affronta con i giovani delle scuole le tematiche di lotta al cyberbullismo, rispetto dell'ambiente, uso consapevole dell'energia. L'iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, si arricchisce di un altro delicato argomento, l'inclusione delle diversità. I campioni del volley, affiancati da esperti della Polizia di Stato e di AbbVie, quindi, come veicoli di messaggi positivi e dispensatori di consigli e attenzioni verso i pericoli del web. Non potendo andare, come in passato (oltre 10.000 gli studenti incontrati ) nelle scuole, gli incontri avverranno in streaming e il primo degli appuntamenti coinvolgerà, subito dopo le festività pasquali l'istituto Rosselli di Aprilia. «Sono molto felice che questa iniziativa sia potuta ripartire - spiega Daniele Sottile, palleggiatore della Top, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 - perché sono dell'idea che parlare ai giovani sia fondamentale. E da papà di due studenti, Giulia e Riccardo, la cosa mi coinvolge ancora di più». Durante gli incontri gli studenti avranno modo di dialogare, oltre che con gli atleti anche con gli agenti di Polizia. «Sono entusiasta di poter partecipare con le poliziotte e i poliziotti della Questura ad #accendiamoilrispetto - ha commentato il questore di Latina, Michele Maria Spina - Ho sempre pensato che l'attività di prevenzione e l'educazione alla legalità, al rispetto, all'amicizia, alla libertà, alla solidarietà, debbano partire, oltre che dalle famiglie, soprattutto dalla scuola». A parlare agli studenti ci saranno anche Monica Sansoni, dello sportello territoriale del Garante Infanzia Adolescenza della Regione Lazio e la dottoressa Luigia Spinelli. «Disciplina, sacrificio, rispetto delle regole sono valori che costruiscono l'essenza dello sport e sono straordinariamente rappresentati dai nostri campioni, esempi positivi e modelli di riferimento per i ragazzi - ha commentato il magistrato - Negli ultimi mesi i giovani trascorrono più tempo al pc e sono ancora più esposti al pericolo di un uso distorto dello strumento informatico».

Gaetano Coppola

