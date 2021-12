Domenica 12 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

Il brutto scivolone di mercoledì scorso a Taranto è stato per la Top Volley Cisterna un incidente di percorso o il segnale di allarme di una più pericolosa crisi dovuta all'impoverimento strutturale della squadra per l'infortunio di Szwarc e la partenza anticipata di Lanza? Una prima risposta potrà venire proprio oggi dal match in programma alle 18 al Palazzetto di Cisterna contro la Consar Ravenna, squadra ultima in classifica a zero vittorie e decisamente alla portata dei ragazzi di Fabio Soli. Dopo aver giocato alla pari con avversari di alto livello, la Top è andata a impattare molto malamente contro una modesta ma tenace Taranto alla quale ha praticamente regalato il match e i tre preziosissimi punti in palio, non essendo stata in grado di dare continuità al proprio gioco, e di gestire e concretizzare i vantaggi accumulati nel corso dei set, facendosi poi rimontare e superare nelle fasi finali. Partita da dimenticare soprattutto dal punto di vista psicologico. E il match con Ravenna sembra l'occasione giusta per ridare fiducia e stimoli al gruppo della Top Volley. I romagnoli avevano anticipato il turno di mercoledì (sconfitti da Trento 3-0) e quindi non giocano dal 5 dicembre quando vennero sconfitti da Verona (3-1). Gli atleti sono sicuramente più freschi dei pontini che hanno sulle gambe la maratona contro Modena di domenica e poi la trasferta con sconfitta a Taranto di mercoledì. Soprattutto Maar e Dirlic sono apparsi particolarmente provati dal tour de force al quale sono stati costretti per carenza di cambi. Oggi coach Soli potrebbe cominciare ad alternare in caso di necessità Dirlic con Saadat in diagonale con Baranowicz. L'iraniano dovrebbe infatti essere pronto a debuttare nel suo ruolo dopo un periodo di riabilitazione. La partita si giocherà alle 18, sempre valide le norme anti covid per accedere al Palazzetto di Cisterna e sarà trasmessa sul canale www.volleyballworld.tv (a pagamento).

SERIE A3

Trasferta a San Giorgio a Cremano (Napoli) per la Opus Sabaudia che vuole riscattarsi subito della sconfitta subita in casa al tie break nell'ultimo turno ad opera del Modica. La Falù Ottaviano, avversario odierno di Sabaudia, viene invece da una corroborante vittoria (3-0) nella scontro diretto col Marcianise.

Gaetano Coppola

