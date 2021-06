VOLLEY

Nuovo centrale in arrivo alla Top Volley Cisterna? La società del presidente Gianrio Falivene sta contendendo a Piacenza il ventisettenne Elia Bossi dato in uscita da Modena che in un primo momento sembrava proprio indirizzato verso il club emiliano a completare con Enrico Cester il reparto centrali, ma voci di mercato ben informate danno invece il giovane Bossi sempre più vicino alla firma con Cisterna. Impossibile per il momento avere conferme; stiamo lavorando è la risposta che arriva da via Don Morosini che però non ha fino ad ora smentito l'arrivo del palleggiatore Michele Baranowicz (da Piacenza) e dello schiacciatore Tommaso Rinaldi (da Modena) per i quali mancherebbe soltanto l'ufficializzazione così come per il coach Fabio Soli. Per quanto riguarda l'eventuale ingaggio dello schiacciatore canadese Stephen Maar (connazionale di Szwarc) la trattativa è ancora in corso. Ormai molte squadre hanno completato i sette titolari e il mercato sta offrendo qualche opportunità perché alcuni atleti potrebbero preferire un posto da titolare in team di seconda fascia piuttosto che affrontare un campionato in panchina. In ogni caso il fatto che Cisterna si stia interessando a un centrale lascerebbe pensare che la società pontina abbia risolto il nodo Sabbi-Szwarc per il ruolo di opposto. E' già noto che il canadese, dopo aver sostituito con successo l'infortunato Sabbi nella prima parte del campionato, abbia espresso la volontà di restare a Cisterna ma passando a schiacciare da opposto. L'arrivo quindi di Bossi, da affiancare al tedesco Tobias Krick, accrediterebbe l'uscita di Giulio Sabbi che il tabellone di volleyball.it indirizza verso la neo-promossa Taranto di Vincenzo Di Pinto. Attualmente con le conferme di Szwarc, Krick e Cavaccini e dando per buono l'arrivo del regista Baranowicz e di Rinaldi resterebbero scoperte le caselle del secondo schiacciatore (Maar?) e del secondo centrale (Bossi?). Poi bisognerà pensare, a meno di sempre possibili colpi dell'ultima ora, alla panchina, attualmente vuota, per dare alla futura definitiva Top Volley un assetto stabile e solido anche negli eventuali cambi.

Gaetano Coppola

