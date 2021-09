Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

L'AMICHEVOLE

Un altro tassello importante sulla strada della preparazione ai campionati per Top Volley Cisterna e Pallavolo Sabaudia che si son affrontate in una amichevole. E' finita con i ragazzi di Fabio Soli che hanno avuto, come era nelle previsioni, la meglio. Ma al di là del risultato che in questi test tra squadre di livelli diversi è irrilevante, quello che conta per i due tecnici è valutare l'atteggiamento in campo, la tenuta fisica e i miglioramenti tecnico-tattici rispetto alle prove precedenti. Le due squadre si sono affrontate subito con grande determinazione e soprattutto Sabaudia ha tentato di arginare i cugini maggiori mettendo in atto le strategie difensive e di attacco studiate in palestra con il tecnico Budoni dimostrando tenuta e buon coordinamento di gruppo. Cisterna parte soft e Sabaudia riesce a tenere testa a Baranowicz e compagni fino al 15-15, quando i padroni di casa cominciano a carburare e prendono il volo con un parziale di 7 a 1 andando poi a chiudere sul 25-18. Nel secondo set è Cisterna a dettare subito legge doppiando gli avversari sul 12-6. Coach Budoni inserisce nel sestetto il giovane Rossato, ex Top, e la squadra si rianima accorciando le distanze fino al 16-14. Nel frattempo Arthur Szwarc scalda il braccio nel suo ruolo di opposto e picchia duro e la Top se ne va. A chiudere il set un murone di Zingel che fissa il punteggio sul 25-19. Terzo parziale ancora di qualità per le due formazioni. In particolare la Top continua a far vedere cose buone soprattutto nel coordinamento muro-difesa e va a chiudere il parziale 25- 17 L'allenamento è stato prolungato oltre il 3-0 e i due coach hanno avuto modo di ruotare tutta la rosa a disposizione: 25-12 e 17-25 l'esito dei due set con Sabaudia che è riuscita a vincere l'ultimo parziale.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna: Zingel 10, Cavaccini (L), Dirlic 12, Giani, Maar 10, Parodi, Picchio (L), Bossi 13, Baranowicz 2, Krick (ne), Szwarc 12, Raffaelli 11. All.: Soli. Sabaudia: Palombi, Recupito (L), Zornetta 13, Ferenciac 8, Pomponi (ne), Miscione 3, Rossato 10, Scuffia 11, Tognoni 5, Torchia (L), De Vito 4, Conoci 3, Schettino. All.: Budani Note: parziali 25-18; 25-19; 25-17; 25-12; 17-25. Cisterna: ace 9, batt. err. 24, ric.prf. 27%, att. 50%, muri 9. Sabaudia: ace 4, err.batt. 19, ric.prf. 29%, att. 38%, muri 3.

Gaetano Coppola

