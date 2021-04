30 Aprile 2021

Si accende la battaglia del volleymercato. A colpi di trattative, proposte, ingaggi e qualche sgambetto i club corteggiano i procuratori e si contendono gli atleti migliori. E la Top Volley Cisterna che ormai sembra certo sarà affidata al tecnico Fabio Soli, sarebbe rimasta vittima di una delusione proprio nella giornata di ieri. Ferma restando la possibilità di avere in regia Michele Baranowicz, i bene informati davano per molto probabile l'arrivo a Cisterna dalla Slovenia di un giovanissimo talentuoso schiacciatore. Si tratta di Rok Mozic, 21 anni, un metro e 95 fresco vincitore dello scudetto del suo Paese con la squadra del Maribor (nella foto), sua città natale. Alberto Giuliani, il ct italiano della rappresentativa slovena lo ha nuovamente convocato per la prossima stagione insieme ad altre conoscenze dei tifosi pontini, Tine Urnaut, Tomcek e Ziga Stern. Sarebbe stato un bel colpo per la Top ma nel tardo pomeriggio la ben informata Gazzetta annunciava che ad accaparrarsi l'ingaggio di Mozic sarebbe stata Perugia che avrebbe però intenzione, sempre secondo la stessa fonte, di dare in prestito il giovane sloveno. C'è ancora una speranza? Altra voce riguarda invece un italiano, Tommaso Rinaldi, 22 anni, due metri, cuneese di nascita ma allevato pallavolisticamente a Modena che è stato utilizzato da coach Giani soprattutto nella vincente cavalcata per la vittoria dei play-off quinto posto. Le trattative per allestire la nuova squadra da parte dei dirigenti Top guidati dal ds Grande continuano. Si tratta di un gioco di incastri che coniughi le capacità tecniche personali di ogni singolo atleta, la compatibilità con il tipo di gioco praticato e con la nazionalità per poter mantenere sempre un equilibrio tra italiani e stranieri in campo in caso di cambi. Infine, in attesa di nuovi possibili arrivi, sembrerebbe allontanato il timore di una partenza dell'atleta più in vista della Top e per questo più ricercato, Arthur Szwarc, centrale canadese con passaporto polacco che nella passata stagione ha messo in mostra spiccate doti da opposto oltre ad avere una battuta potente e la capacità di alzare solidi muri. Difficile e controproducente trattenere un atleta con la sola forza del contratto quando ha offerte ambiziose e allettanti. Ma a volte una fidanzata può battere ogni concorrenza. Chissà!

Gaetano Coppola

