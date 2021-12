Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:00

VOLLEY, SUPERLEGA

Perdere fa sempre male, ma la sconfitta rimediata ieri pomeriggio a Taranto dalla Top Volley Cisterna, è ancora più dolorosa, considerando le occasioni sprecate da Baranowicz e compagni. Un 3-1 infinito, allungato da una serie di interruzioni e caratterizzato da grande nervosismo in campo. Ne è venuto fuori un match non bello dal punto di vista tecnico, ma molto partecipato con continui capovolgimenti di fronte nei quattro set giocati nei quali Cisterna non è riuscita a concretizzare le occasioni avute per far suo il match.

In campo per la Top Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Maar e Rinaldi (Raffaelli) di banda, Bossi e Zingel (Wiltenburg) centrali e Cavaccini opposto. Taranto ha iniziato con Falaschi (Dosanjh) in regia, Sabbi opposto, Randazzo (Gironi) e Joao di banda Alletti e Di Martino centrali e Laurenzano libero. Avvio in equilibrio, poi è la Top a forzare la mano a suon di muri (23-14 il conto totale) e con Maar in attacco (14-11) ma Joao e Di martino, i più reattivi del Taranto, riportano avanti i pugliesi. Il finale di set è un botta e risposta con la Top che spreca due palle set e poi Rinaldi mette a terra la palla del 28-26. Nel secondo parziale Taranto subito aggressiva (7-3) ma poi la Top sembra trovare continuità e vola sul 17-11. Sei punti di vantaggio che i pontini non riescono ad amministrare. Taranto ci crede e sorprendentemente inverte l'andamento del set e un ritrovato Sabbi conquista il punto del pareggio 25-22. Stesso andamento altalenante anche nel terzo parziale. Sabbi scalda il braccio mentre in campo pontino Maar protagonista del primo set sembra stanco. Il finale è incandescente: Sabbi sembra aver chiuso i giochi (26-24) e le squadre si apprestano al cambio di campo ma c'è un check chiamato da Soli: dentro o fuori. L'operazione richiede diversi minuti nel corso dei quali gli animi si scaldano e Di Pinto rimedia un giallo. Il punto viene annullato e ancora una volta la Top ha due opportunità di aggiudicarsi il set ,ma le spreca e poi Maar attacca out e finisce 29-27. Il terzo set è davvero da dimenticare per la Top che non solo è sempre stata avanti e si è fatta sempre riagguantare, ma si è presentata in finale con un prezioso 24-20. Quattro opportunità per andare al tie break che Taranto ha annullato. La Top se ne vedrà annullare un'altra da Sabbi che poi con un gran muro su Maar mette la parola fine al match: 27-25. Una grossa opportunità sprecata per la Top Voley che ha avuto l'occasione di allungare i classifica e si vede invece raggiunta da Taranto a quota 10. Domenica al Palazzetto di Cisterna arriverà la cenerentola Ravenna.

IL TABELLINO

Taranto: Laurenzano (L), Alletti 10, Falaschi 1, Randazzo 5, Joao Rafael 19, Gironi 12, Sabbi 23, Pochini, Di Martino 14, Dosanjh 3. All.: Di Pinto

Cisterna: Zingel 7, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg, Maar 23, Rinaldi 5, Dirlic 23, Picchio, Bossi 12, Baranowicz 3, Raffaelli 8. All.: Soli.

Note: Parziali 26-28; 25-22; 29-27; 27-25 Taranto: Battute vincenti 6, errate 10, ric %)% (36 prf), att. 41%, muri 14. Cisterna: b.v. 2, b.e. 7, ric 41% (20 prf), att. 36%, muri 23.

Gaetano Coppola

