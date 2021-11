Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

Fabio Soli, tecnico della Top Volley Cisterna, fa il punto della situazione in vista del prossimo impegno casalingo di sabato della sua squadra e punta sull'apporto del pubblico per affrontare al meglio un altro avversario scomodo, la Vero Volley Monza. A Piacenza, domenica scorsa, a Baranowicz e compagni non è riuscito il colpaccio in terra emiliana, ma hanno dimostrato di poter tenere testa a chiunque. «Purtroppo però non abbiamo portato a casa punti utili per la classifica - commenta con una punta di amarezza coach Fabio Soli - E' vero, abbiamo giocato alla pari con una grande squadra e questo conferma che con la nostra pallavolo possiamo dare fastidio anche ad avversari che, sulla carta, sono più in alto rispetto a quello che dovrebbe essere il nostro livello. Questo ci dà fiducia per il futuro e ci spinge a impegnarci sempre di più. Ritengo che con un po' più di attenzione avremmo potuto prenderci una bellissima soddisfazione contro una grande squadra come Piacenza». Ma il campionato di SuperLega non ammette pit stop riflessivi, e con una marcia forzata alterna turni domenicali, anticipi postici a impegni internazionali delle squadre. La Top è quindi tornata in palestra lasciandosi alle spalle la sconfitta piacentina per pensare al prossimo, altrettanto temibile, avversario. La Vero Volley Monza ha messo in campo un sestetto davvero ben assortito in grado, con un regista fantasioso e attaccanti di valore e la posizione in classifica (13 punti al pari di Piacenza, Civitanova e Trento alle spalle della capolista Perugia con 15), lo dimostra. «Monza è stata l'unica squadra a battere Piacenza fino ad ora - commenta ancora coach Soli - e questo dà la misura dell'avversario che ci aspetta sabato. Parliamo di una squadra che anche lo scorso anno è stata protagonista del campionato con il suo quarto posto e in questa stagione è avanti in classifica meritatamente giocando una bella pallavolo». E quindi la ricetta è sempre la stessa, lavoro, lavoro, lavoro.

