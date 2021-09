Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

VOLLEY

Il 10 ottobre (data di inizio dei campionati di volley) si avvicina e la preparazione delle squadre di pallavolo si intensifica. Come ormai avviene da qualche stagione non poteva mancare in questa fase l'ormai tradizionale allenamento congiunto tra la Top Volley Cisterna (SuperLega) e la Pallavolo Sabaudia (A3). Il test si giocherà oggi pomeriggio alle 17 al Palasport di Cisterna a porte chiuse e servirà ai due coach a verificare sul campo, contro un avversario, tenuta fisica, schemi e moduli provati in palestra. Fabio Soli, tecnico della Top Volley, ha già avuto modo di testare, con moderata soddisfazione, i suoi ragazzi contro la nazionale U21. Baranowicz e compagni hanno dimostrato di avere una buona sintonia e, malgrado il sestetto sia mancante di un titolare di posto 4 (i dirigenti sono alla ricerca sul mercato estero di uno schiacciatore-ricevitore e di un secondo opposto) il gruppo ha ben reagito alla pressione di una squadra ben rodata e pronta per i mondiali, qual è la nazionale giovanile. In settimana si unirà alla Top il centralone tedesco Tobias Krick che ha partecipato con la nazionale tedesca ai recenti Europei vinti dagli azzurri. Coach Mauro Budani, dal canto suo, sta plasmando il sestetto di Sabaudia, fortemente rinnovato e arricchito con l'innesto di due giovanissimi che hanno avuto modo di fare esperienza in A1 con la Top, Paul Ferenciac e Luca Rossato. La Top sabato prossimo si confronterà a Pontecagnano (Salerno) con un avversario di SuperLega, la neopromossa Prisma Taranto degli ex Sabbi e Randazzo e allenata da un altro ex, coach. Vincenzo Di Pinto.

Gaetano Coppola

