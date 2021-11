Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley Cisterna cede solo al tie break, e con rammarico, a una non certo irresistibile Vero Volley Monza che ha però saputo reagire nei momenti topici dei due set determinanti, il terzo e il quinto. Peccato davvero, perché proprio nel terzo parziale la Top ha avuto la possibilità di portarsi avanti, nel qual caso il match sarebbe stato chiuso con un succulento 3-0. E invece, malgrado indietro di 5 punti (15-10) Monza è riuscita a invertire le sorti del set portandosi lei, avanti 2-1.

LA PARTITA

Ma andiamo con ordine. Coach Soli schiera Baranowicz in regia, Szwarc opposto Bossi e Zingel centrali Rinaldi e Maar di banda, Cavaccini libero. Eccheli manda invece in campo Ordina in regia, Grozer opposto, Grodzanov e Galassi centrali, Davyskiba e Dzavoronok di banda, Federici libero.I brianzoli scendonon campo determinati e sin dalle prime battute costrnono Cisterna all'insegumento. Baranowicz e compagni faticano unpo' nel cambiopalla consentendo minibreak a Monzache va a chiudere senza patemi sul 25-18. Nel secondo set la musica cambia, Cisterna mura, difende e attacca e Baranowicz si affida a Szwarc e Rinaldi e Maar. La Top si prende 3 punti di margine ma un turno in battuta di Dzavoronok (2 ace) inverte l'andamento. Monza passa avanti 14-13, ma la Top non molla e nel finale Maar, Zingel e Szwarc dettano legge conquistando a prima palla set bruciata da una battuta erratad ell'opposto canadese, subito imitato da Dzavorook e si va in parità: 1-1 Terzo set, come anticipato con Cisterna che cresce di tono andando sul 15-10 ma poi è ancora la battuta (di Davyskiba) a scompigliare le cose in campo pontino. Parziale di 6-0 per Monza, Szwarc non trova più il campo e la Top non riesce a contenere il ritorno di Monza che strappa il set 25-23 al secondo tentativo. Soli Manda in campo Dirlic al posto dello spento Szwarc e il nuovo ingaggio Wiltenburg per Bossi al centro. La Top ritrova verve e slancio e Monza annichilisce. Il punteggio è bulgaro: 25-15 e si va al tie break. Il quinto set è al cardiopalmo. Punto a punto fino all'otto pari poi è la Top a prendere il sopravvento. Wiltenburg mura, Dirlic attacca e si va sul 12-9 ma ancora una volta è mancata la freddezza necessaria a chiudere set e match. Cisterna trova il 14-12 ma Dzavoronok annulla il primo match ball, guadagna la battuta e risolve la partita con due ace che portano poi Grozer a mettere a terra il punto decisivo del 16-14.

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 11, Cavaccini (L), Wiltenburg 4, Maar 17, Rinaldi 14, Dirlic 11, Bossi 1, Baranowicz, Szwarc 9, Raffaelli 1. All.: Soli.

Monza: Grozdanov 3, Karyagin 2, Calligaro, Dzavoronok 25, Orduna 2, Federici (L), Grozer 20, Galassi 7, Beretta 2, Mitrasinovic, Davyskiba 16, Gaggini (L). All.: Eccheli

Note: parziali: 18-25, 25-23, 23-25, 25-15, 14-16. Top Volley: ace 2, err.batt. 17, ric.prf. 27%, att. 52%, muri 11. Monza: ace 13, err.batt. 22, ric.prf. 24%, att. 47%, muri 9.

Gaetano Coppola

