© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY, SUPERLEGAUn urlo liberatorio e braccia al cielo hanno salutato il punto finale del 15-12 messo a terra da Giulio Sabbi a suggellare una vittoria che la Top Volley inseguiva ormai da oltre tre mesi. Una vittoria cercata e meritata quella di ieri pomeriggio al Palazzetto di viale delle Province contro una Tonno Callipo Vibo Valentia che era salita a Cisterna per cercare punti utili a mantenere la quarta posizione in classifica. «Questa vittoria è una liberazione - ha dichiarato un esultante Giulio Sabbi, migliore in campo con 32 punti- La inseguivamo da tanto ed è arrivata dopo tanti sacrifici. Abbiamo ancora da giocare la gara contro Modena e poi i play-off per il quinto posto che potrebbero cambiare la stagione. Giocheremo alla morte fino alla fine». In avvio coach Boban Kovac ha schierato Seganov in regia, Sabbi opposto, Krick e Szwarc centrali, Tillie e Cavuto di banda e Cavaccini libero. Il primo set è senza storia con Vibo che schizza avanti (10-4) e Cisterna che arranca senza riuscire mai a impensierire i calabresi che vanno a chiudere con un secco 25-15. Dopo la pausa torna in campo una Cisterna diversa e più aggressiva. Sabbi ha scaldato il braccio e malgrado i troppi errori al servizio la Top si prende un vantaggio importante (17-11). Ma Vibo non molla e con pazienza recupera con Defalco e Abuba e poi nel finale Baldovin manda in battuta Cardoso e Vibo si fa pericolosa. Il finale è una sagra degli errori da ambo la parti ma la spunta Cisterna (27-25). Terzo set ancora di marca calabrese (25-21), ma nel quarto parziale Cisterna sale gradualmente di tono, stacca e tiene a bada una scalpitante Vibo che vuol chiudere il match. Nel finale è Szwarc dai nove metri (due ace) a fare la differenza e a consentire alla sua squadra di aggiudicarsi il set al secondo tentativo con un affondo di Krick. Nel tie break la Top mostra il suo lato migliore e con un gioco corale ed efficace va a conquistare la sua seconda vittoria in campionato. «Sono felice perché questo risultato ci fa respirare per affrontare il finale di campionato - ha commentato Cavuto - Chiudere il girone di ritorno senza vittorie sarebbe stato complicato».IL TABELLINOTop Volley: Cavuto 18, Cavaccini (lib.), Sottile ne, Tillie 11, Seganov, Szwarc 8, Sabbi 32 Onwuelo, Krick 9.All. KovacTonno Callipo: Chinenyeze 9, Drame Neto 16 Saitta 4, Rossa rd 12,Rizzo (lib.), Cester 7, De Falco 14, Almeida Cardoso.All. BaldovinNote: parziali: 15-25, 27-25, 21-25, 25-21, 15-12; Top Volley: ricezione 51% (32%), attacco 50%, ace 8 (err. batt. 23), muri pt. 6; Vibo: ricezione 50% (22%), attacco 47%, ace 3 (err. batt. 17), muri pt. 8.Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA