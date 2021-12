Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

C'è un'altra corazzata sulla rotta della Top Volley Cisterna verso il giro di boa che al termine del girone di andata del campionato di SuperLega, sancirà le prime otto squadre che parteciperanno alla Coppa Italia che da questa edizione torna alla sua formula tradizionale. Oggi alle 18 a Cisterna arriverà la Leo Shoes Modena, squadra costruita per puntare in alto che dopo essere partita in sordina, sta ora mettendo in campo tutto il suo potenziale. Il tecnico Andrea Giani ha riordinato le fila del suo equipaggio composto da atleti del calibro di Bruno, Abdel Aziz, i fratelli Ngapeth, Leal, Stancovic e Rossini. Con l'ultima vittoria su Verona, Modena è attualmente al sesto posto con 14 punti.

«Giocheremo contro una vera corazzata - commenta il giovane campione del Mondo U18 Tommaso Rinaldi, che nelle giovanili di Modena è cresciuto - Ci aspetta una partita molto difficile, ma noi dovremo scendere in campo, pensando di non aver nulla da perdere e giocare con grande tranquillità. Io da ex vivrò la partita in maniera leggermente diversa rispetto alle altre competizioni. Una motivazione in più per fare bene nel difficile impegno di questo turno». Turno, il decimo, che quattro squadre hanno già giocato in anticipo (Lube-Taranto 3-0 e Trento-Piacenza 3-1) per gli impegni extra campionato delle due vincenti.

«Giocare contro Modena per me è speciale - dice Elia Bossi, uno dei tanti ex di questa sfida - Con questa squadra ho vissuto tante emozioni e al di là della rete troverò molte persone con cui ho condiviso momenti importanti, sarà bello giocarci contro. Modena è una squadra costruita per vincere e sta esprimendo una pallavolo di altissimo livello. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita riuscendo ad essere concreti nei finali di set». Attualmente la classifica vede cinque squadre saldamente nella parte alta della classifica (Lube, Perugia, Monza, Trento, Piacenza) per gli altri tre posti utili alla Coppa Italia la lotta è ancora apertissima e coinvolge proprio Modena che con i suoi attuali 14 punti ha la maggiore tranquillità e poi Milano (12), Padova (11), Cisterna (9), Taranto e Vibo (7). Mancano ancora 4 partite al giro di boa, 12 punti possibili che possono stravolgere l'attuale griglia ma è chiaro che non portare a casa punti in questa fase può penalizzare pesantemente. Top Volley e Modena si sono affrontate 42 volte con 32 successi degli emiliani. L'ultima vittoria pontina risale al 2014, ma in diverse occasioni la Top ha portato al tie break gli avversari. In campo tanti ex, dal tecnico Fabio Soli al regista Baranowicz per passare a Rinaldi e Bossi dalla parte pontina e Van Garderen, Swan Ngapeth e Rossini sul fronte opposto.

