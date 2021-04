1 Aprile 2021

VOLLEY

La Top Volley Cisterna esce sconfitta, ma con l'onore delle armi dal confronto con Milano al termine di un match combattutissimo punto a punto, concluso soltanto al tie break dopo un estenuante quarto set finito 37-35 per Seganov e soci. Un 3-2 che vale comunque un preziosissimo punto per la classifica di questo play-off quinto posto che vede una Top Volley decisamente diversa da quella vista in campionato. In campo Kovac ha schierato Seganov in regia, Sabbi opposto, Tillie e Randazzo/Cavuto di banda, Szwarc e Krick centrali, Cavaccini, protagonista di una gara davvero esaltante, libero. Milano ha giocato con Sbertoli al palleggio, Patry opposto, Maar/Urnaut e Ishikawa di banda, Mosca e Kozamernik centrali, Pesaresi libero. La Top ha ceduto il primo set dopo aver tenuto a bada Milano per buona parte del parziale. Nel finale un errore di troppo in battuta e un calo di ritmo hanno consentito ai meneghini di chiudere 25-22 al secondo tentativo grazie a un attacco di Urnaut appena entrato a rilevare Maar. Nel secondo parziale la Top ha subito un paio di break che non è riuscita più a recuperare e che hanno consentito a Milano di mantenere quei tre punti di vantaggio e chiudere 25-22. Sul 2-0 Milano ha avuto un calo di tensione e Cisterna ne ha approfittato imponendo il suo ritmo di gioco e chiudendo 25-18. Quarto set al cardiopalmo con entrambe le squadre decise ad aggiudicarselo. Cavuto sostituisce Randazzo e Urnaut rileva Maar. Sul 23 pari è Milano a conquistare la prima palla match che Tillie neutralizza. Inizia un estenuante cambio palla che vedrà Cisterna annullare ben nove palle match dell'Alianz prima di sprecare la sua per una battuta errata di Szwarc. Dopo altri due tentativi di Milano annullati, arriva finalmente il muro di Krick su Urnaut e il successivo ace di Cavuto (provvidenziale il suo inserimento) che porta le squadre al tie break. Cisterna va al cambio di campo avanti 8-6 ma poi subisce il turno in battuta di Ishikawa che porta Milano a più 2. La tensione è altissima, Cisterna pareggia i conti ma alla fine Milano la spunta grazie a Matteo Piano inserito per alzare il muro. Soddisfatto coacj Kovac: «Ancora troppi errori in battuta, ma siamo stati bravi a riaprirelapartita e portare Milano al tie break»

IL TABELLINO

Milano: Basic, Kozamernik 12, Daldello, Sbertoli 4, Maar 8, Patry 18, Piano 1, Mosca 10, Ishikawa 13, Urnaut 10, Pesaresi (lib.). All. Piazza

Top volley: Cavuto 8, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 19, Seganov 2, Sabbi 27, Onwuelo 2, Randazzo 12, Krick 6, Szwarc 8. All. Kovac

Note: Parziali: 25-22, 25-22, 18-25, 35-37, 15-13. Milano: attacco 50%, ricezione 50% (30% prf), ace 6, err.batt. 24, muri punto 11. Cisterna: attacco 58%, ricezione 53% (35% prf), ace 5, err.batt. 29, muri punto 7.

Gaetano Coppola

