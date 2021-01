© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYUltimi scampoli del campionato di SuperLega che va in campo oggi per la nona giornata del girone di ritorno, la terz'ultima di quelle rimaste da giocare. La Top Volley Cisterna affronta un'altra big, ospitando al Palazzetto di viale delle Province, la Lube Civitanova, squadra seconda in classifica con 46 punti, lanciata all'inseguimento della leader Perugia che ha tre punti in più e inseguita dall'Itas a cinque lunghezze. Non una partita di routine o di cartello per i marchigiani che verranno a Cisterna a cercare punti preziosi per il finale di classifica. La Top continua a inseguire una vittoria che manca ormai dal 18 ottobre ed è consapevole che l'impegno odierno è quanto mai complicato. Ma proprio perché i ragazzi di Boban Kovac non hanno nulla da perdere potrebbero sfoderare quella prestazione super che è attesa da tempo. Domenica scorsa a Trento il sestetto guidato in campo da capitan Daniele Sottile ha sfoderato la sua migliore prestazione per i primi tre set piegandosi poi a una crescente Itas. Coach Kovac recupera il regista bulgaro tornato a casa dopo la trasferta in Israele con la sua nazionale che ha conquistato la qualificazione per i campionati Europei. «Sono felice per la qualificazione della mia nazionale - commenta Seganov - ma ora bisogna concentrarci sul finale di campionato. Affrontiamo un avversario di altissimo livello. Non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo, ma dobbiamo restare concentrati per esprimere la nostra migliore pallavolo nel tentativo di chiudere in modo più onorevole la stagione». Contro la Lube coach Kovac potrebbe riproporre il sestetto di domenica scorsa contro l'ITas con Sottile in regia o preferire al capitano il rientrato Seganov. Non dovrebbero esserci dubbi sul resto della formazione con Sabbi opposto, Tillie e Randazzo (Cavuto) di banda, Szwarc e Krick centrali e Cavaccini libero. «Ci siamo allenati con grande impegno - aggiunge il giovane Rossato - e cerchiamo un risultato a prescindere da chi ci sarà dall'altra parte della rete«. La lube di Fefè De Giorgi potrà contare sull'ex De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Juantorena e Leal di banda, Simon e Anzani centrali e Balaso libero. La partita si giocherà ancora a porte chiuse alle 17 e sarà visibile in streaming su www.elevensports.it (canale a pagamento).Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA