VOLLEYLa Top Volley Cisterna tiene testa all'Itas Trentino per due set e mezzo ma poi subisce la progressione tecnica dei padroni di casa e rimedia la diciottesima sconfitta in campionato. E' finita 3-1, ma il punteggio dei parziali (26-24, 24-26, 25-20, 25-18) dà la misura dell'andamento di una partita vivace e combattuta con i primi due set finiti ai vantaggi e i due restanti con Trento salita in cattedra. «Sono soddisfatto perché qualcosa di buono si è visto, rispetto ai match precedenti - ha commentato coach Boban Kovac - Purtroppo non siamo riusciti a chiudere il secondo set. Forse Trento è scesa in campo poco motivata, ma poi quando è cresciuta e ci ha messo in difficoltà». In campo per la Top Sottile in regia, Sabbi opposto, Tillie e Randazzo di banda, Krick e Szwarc centrali e Cavaccini libero. Lorenzetti ha schierato Giannelli al palleggio, Abdel Aziz opposto, Michieletto e Lucarelli di banda, Podrascanin e Lisinac centrali e Rossini libero. Trento è partita in sordina, sbagliando molto in battuta e non riuscendo a fermare gli attacchi di Sabbi, Tillie e Szwarc ben imboccati da un Sottile in palla. La fase break dei pontini funziona e Trento si limita al cambio-palla. Nel finale Sabbi conquista la prima di due palle break vanificate da Abdel Aziz e Lucarelli. Sul 24 pari Randazzo mette a terra la palla che dà a Krick la possibilità di chiudere subito dopo. Secondo set ancora in equilibrio con Cisterna che riesce a tenere il muso avanti grazie agli errori degli avversari che regalano qualche punto di troppo. Nel finale Trento sorpassa grazie alla battuta di Abdel Aziz e poi tiene a bada una irrequieta Cisterna che strappa ai padroni di casa la prima palla-set ma poi spreca tutto con un errore in battuta di Sabbi che regala a Trento la palla decisiva. E stavolta Michieletto non sbaglia. Nel terzo Parziale la Top parte di nuovo forte ma Trento trova il giusto ritmo, cresce gradualmente in battuta ma soprattutto comincia ad affinare una efficacissima correlazione muro-difesa-contrattacco. Cisterna si annebbia e subisce gli attacchi e le battute dei trentini che vanno a chiudere con un tranquillo 20-25. Nel quarto set il match prende una direzione ben precisa, Trento attacca di più e con più precisione, mura e difende con efficacia e va a prendersi il parziale e i 3 punti in palio con sicurezza 25-18.IL TABELLINOTrento: Argenta, Michieletto 13, Sperotto, Rossini (lib.), Santos De Souza 13, Giannelli 3, Kooy ne, Abdel-Aziz 25, Sosa Sierra 2, Podrascanin 8, Lisinac 12.All. LorenzettiTop volley: Cavuto, Cavaccini (lib.), Sottile 3, Tillie 12, Sabbi 17, Onwuelo, Randazzo 11, Krick 2, Szwarc 12. All. KovacNote: Parziali: 24-26, 26-24, 25-20, 25-18. Trento: ricezione 66% (43%), attacco 62%, ace 10 (err. batt. 22), muri pt. 12; Cisterna: ricezione 48% (25%), attacco 47%, ace 8 (err. batt. 21), muri pt. 3.Gaetano Coppola