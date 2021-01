© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY, SUPERLEGALATINA - Il nuovo anno non inizia come la Top Volley Cisterna avrebbe voluto. La pattuglia pontina torna a mani vuote dalla trasferta di Monza dove i brianzoli hanno intascato tutta la posta in palio chiudendo con un implacabile 3-1 un match molto combattuto e giocato in sostanziale parità. Monza e Cisterna non si sono risparmiate attaccando con la stessa percentuale di positività. La Top ha murato meglio (14-8) mentre al di là della parità degli ace (7-7) la battuta dei brianzoli è stata decisamente più pesante e meno fallosa di quella pontina (17 errori contro i 24 della Top Volley che ha sofferto di più in ricezione). Alla fine hanno prevalso le individualità e la maggiore precisione di Monza che è stata più incisiva nei momenti topici del match rompendo, a proprio favore, l'equilibrio in campo. E anche se è una magra consolazione, perché quello che conta è vincere, si è vista in campo una Top Volley decisamente diversa, forse la migliore fino ad oggi, che lascia sperare in un finale di campionato quanto meno più combattivo. Con Seganov impegnato con la nazionale bulgara, Boban Kovac ha schierato Sottile in regia in diagonale con Sabbi, Cavuto e Randazzo di banda, Szwarc e Krick centrali e Cavaccini libero. Anche coach Eccheli ha dovuto rinunciare all'opposto titolare Lagumdzja ben rimpiazzato dal giovane Davjskiba in diagonale con il palleggiatore Orduna; di banda Dzavoronov e Lanza, centrali Holt e Beretta, libero Federici. Monza parte subito forte (5-0) ma la Top risponde e con un turno in battuta di Cavuto riapre i giochi (5-4). Si va avanti a break e contro-break ma pesano gli errori dei pontini (6 in battuta contro 1) e nel finale Monza chiude in tranquillità 25-22. Nel secondo parziale Sottile trova in Sabbi il suo braccio armato, supportato da Randazzo e Cavuto. La Top va avanti ma sul 19-16 pasticcia un po' (una pestata, quattro tocchi, un paio di battute errate) e Monza si itrova (23 pari). Cavuto piazza il colpo della palla set che Sabbi concretizza con un muro su Lanza. Terzo set in grande equilibrio finoal 20 pari poi Monza è più fredda e dopo aver fallito la prima occasione chiude a suo favore il terzo parziale con Lanza: 25-23 conquistano il primo punto. Quarto set caratterizzato da tanti errori in battuta da entrambi i lati, poi le squadre trovano il ritmo e procedono in parità fino al 20-20. Nel finale è ancora la battuta (Dzanorovok) a fare la differenza e a favorire i padroni di casa che, tra la disperazione di coach Kovac a bordo campo, conquistano la prima palla set che Sabbi annulla ma che subito dopo Holt concretizza con un potente mani e fuori. «Stiamo cercando disperatamente la vittoria che non arriva. Così è deprimente! - ha commentato Sabbi - Stavolta abbiamo giocato alla pari con Monza ma poi sono arrivati i soliti errori e le solite mancanze ed è finita così».IL TABELLINOMonza: Cavuto 14, Cavaccini (lib.), Sottile 1, Tillie, Sabbi 19, Rossi, Onwuelo, Rondoni, Randazzo 9, Krick 12, Szwarc 12. All. KovacTop Volley: Dzavoronok 19, Orduna 3, Federici (lib.), Lanza 12, Galassi, Holt 5, Beretta 7, Davyskiba 18. All. EccheliNote: Parziali: 25-22, 23-25, 25-23, 25-22; Monza: ricezione 54% (27%), attacco 47%, ace 7 (err. batt. 17), muri pt. 6; Cisterna: ricezione 36% (19%), attacco 48%, ace 7 (err. batt. 24), muri pt. 14.Gaetano Coppola