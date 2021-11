Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley torna in campo oggi pomeriggio (ore 18) a Cisterna per la quinta giornata del campionato di SuperLega, contro la Tonno Callipo di Vibo Valentia con una novità. In squadra ci sarà Filippo Lanza, schiacciatore di rango, che va ad affiancare Maar, Rinaldi e Raffaelli, dando così ossigeno a un reparto che ora potrà lavorare senza affanno e con maggiore tranquillità. Inoltre sempre dal turno odierno potrà essere schierato anche il secondo opposto Dirlic. Resta in sofferenza il reparto centrali per i problemi fisici ancora irrisolti di Krick ma l'arrivo di un quarto centrale sembra essere imminente. L'ingaggio di Pippo Lanza, più volte in azzurro, argento a Rio 2016, è una mossa importante per la squadra di coach Fabio Soli. Trent'anni, un metro e 96, Lanza si è formato con le giovanili di Trento, squadra con la quale ha esordito in A1 a 20 anni dopo una breve esperienza nelle serie minori. Nella scorsa stagione ha giocato con Monza e resterà con la Top fino all'inizio del campionato cinese visto che stato ingaggiato da una squadra asiatica. Attaccante d'esperienza, dotato di una battuta potente, Lanza da circa un mese si stava allenando con la Top e i dirigenti lo hanno catturato riuscendo a chiudere l'accordo in poco tempo. «Ringrazio la Top Volley di avermi dato la possibilità di continuare ad allenarmi e a giocare, in attesa del trasferimento in Cina - ha detto Lanza - Nel contempo spero di poter dare una mano, anche se per un tempo limitato, a una squadra che ha grosse potenzialità e che sta crescendo». Venendo alla gara odierna, la sfida contro Vibo è per laTop un delicato scontro diretto importantissimo ai fini della classifica. Si affrontano due squadre della seconda fascia e perciò i punti in palio sono particolarmente pesanti. Mercoledì i calabresi hanno perso in casa contro Perugia ma il risultato di 3-0 non rende l'intensità di un match che ha visto Saitta e compagni impegnare a fondo gli umbri prima di cedere. «A Cisterna arriva una squadra di ottimi giocatori ben allenata e l'asticella si alza - dice coach Fabio Soli - Vibo è una squadra costruita per consolidare il quinto posto della passata stagione. Ad alcune conferme importanti hanno aggiunto atleti brasiliani di grande prestigio e stanno giocando una buona pallavolo. Sarà un banco di prova importante e dobbiamo farci trovare pronti». In classifica Top Volley e Vibo hanno entrambe 3 punti, con una sola vittoria. Ma i pontini hanno una partita (e una sconfitta) in meno. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 al Palazzetto di viale delle Province davanti alle telecamere di RaiSport e di Volleyballworld.tv (a pagamento).

Gaetano Coppola

