31 Marzo 2021

VOLLEY

Secondo impegno per la Top Volley Cisterna nei play-off quinto posto, dopo il vittorioso esordio casalingo di domenica scorsa contro la squadra rivelazione del campionato, la Tonno Callipo di Vibo Valentia: 3-0. I ragazzi di Boban Kovac saranno oggi opposti (ore 18 PalaLido, diretta su www.elevensports.it) all'Allianz Milano, squadra fresca conquistatrice della Challenge Cup a danno dei turchi della Ziirat Banasi Ankara. Contro Vibo i pontini hanno dimostrato domenica di aver capitalizzato e messo a frutto il periodo di sosta per resettare i meccanismi di squadra e sono tornati in campo tonici, reattivi e aggressivi come non si erano mai visti in campionato.

I NUMERI

La Top ha sfoderato, oltre ad un attacco preciso (60%, la percentuale più alta di tutti i play off) una battuta molto più incisiva malgrado ancora qualche errore di troppo. Addirittura anche il centrale Krick decisamente il più falloso dai nove metri in campionato, ha messo a terra ben 2 ace. Tre i punti diretti di Sabbi e Szwarc e uno per Tillie. La gara di oggi sarà una prima verifica della effettiva rinascita della Top contro una squadra (per altro infarcita di ex: Jean Patry, Tine Urnaut e Yuri Ishikawa) che avendo appena conquistato la Challenge vuole acquisire il diritto di difenderla nella prossima edizione, vincendo appunto questi play-off.

«Arriviamo da una vittoria molto importante che, oltre al risultato, ci ha ha fornito quelle certezze che nel corso della regular season ci erano mancate - chiarisce Georgi Seganov, palleggiatore della Top Volley - Volevamo la vittoria e abbiamo giocato nel migliore dei modi, ma questo successo appartiene già al passato. Affrontare Milano non sarà facile perché si tratta di una squadra molto equilibrata, che gioca bene con un'ottima correlazione muro-difesa. Per questo dovremo avere molta pazienza per colpire con efficacia e decisione quando sarà il momento»

Anche i meneghini hanno avuto un esordio vincente dei play-off contro un'ostica Padova che li aveva messi in difficoltà vincendo i primi due set. Sbertoli e compagni hanno avuto però la forza pareggiare i conti e battere con decisione gli avversari nel tie break. Nove muri, cinque ace e un buon 50% di positività in attacco i numeri della gara per l'Allianz Milano. Punto debole: la ricezione.

IL MERCATO

E mentre i play-off proseguono entra nel vivo anche la campagna acquisti. Domenica scorsa al palazzetto di Cisterna era presente il tecnico Fabio Soli, che si è a lungo intrattenuto con il presidente Falivene e con il ds Candido Grande. E anche se non c'è stata una vera e propria ammissione, sembra proprio che sarà lui a guidare la Top nel prossimo campionato. Così come sembra scontato che in cabina di regia ci sarà Michele Baranowicz attuale palleggiatore di Piacenza che domenica prossima (non c'è Pasqua che tenga!) sarà a Cisterna per la terza giornata dei play-off. Sottile è indicato come secondo di De Cecco a Civitanova e Seganov dovrebbe tornare in Bulgaria. Ma oltre a Soli domenica c'era a Cisterna il gotha dei procuratori, quelli che tirano i fili del mercato. Due giorni di trattative con i dirigenti della Top per muovere lo scacchiere degli incastri necessari a formare una squadra che oltre a provate individualità abbia anche possibilità di resa collegiale, cosa che è mancata nella passata stagione. Bocche cucite sull'esito degli incontri

LO SPONSOR

. Infine, ma non meno importante, è arrivata la conferma della collaborazione della Top Volley con Joma. L'azienda spagnola, leader nel settore dell'abbigliamento sportivo ha firmato un contratto che la lega alla Top fino al 2025. «Vogliamo continuare a crescere e, in quest'ottica, il rapporto con un interlocutore prestigioso come Joma ci sembra il modo migliore per farlo - assicura Candido Grande, il direttore sportivo - Oltre all'aspetto tecnico, legato alla qualità della fornitura e alla possibilità di dialogare in maniera costruttiva con Joma, ci piace sottolineare anche il legame che s'è creato con un'azienda così prestigiosa che considera il nostro club come tra i più importanti nel panorama della grande pallavolo».

Gaetano Coppola

