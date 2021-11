Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

«Martedì sera, contro una squadra solida come Milano, abbiamo centrato una vittoria importantissima - commenta il martello della Top Volley, Filippo Lanza, autore del punto finale contro l'Allianz - Insieme ai 2 punti pesanti che abbiamo portato a casa, c'è la consapevolezza che non si deve mai mollare. E' giusto festeggiare, ma dobbiamo anche riflettere perché abbiamo avuto più occasioni per portare a casa il bottino pieno di tre punti, soprattutto nel primo set».

Lanza si riferisce al fatto che nella prima frazione la Top era avanti 15-10 e si è fatta rimontare e, alla fine battere, al termine di una estenuante serie ai vantaggi. «Quando una squadra è avanti di 4 o 5 punti - continua il martello di Zevio (Verona) - deve saper essere più cinica e approfittare della situazione senza dare all'avversario la possibilità di rialzare la testa. Non bisogna accontentarsi mai. Siamo tutti contenti del successo e dell'ottima partita disputata con grande aggressività e dobbiamo continuare a dimostrare di riuscire a tenere questo atteggiamento nel tempo».

L'INCIDENTE

Purtroppo la vittoriosa trasferta a Milano è stata rovinata dall'infortunio subito da Arthur Szwarc. A metà del terzo set, nel tentativo di tenere in vita un pallone schizzato lateralmente dopo il tocco del muro, l'opposto canadese è finito contro i tabelloni luminosi e nella caduta ha subito una distorsione al ginocchio destro.

E' stato subito chiaro, dalla smorfia di dolore e dal fatto che l'atleta è stato accompagnato a braccia fuori dal campo che si trattava di qualcosa di serio. Gli accertamenti diagnostici, in corso ancora ieri pomeriggio, dovranno sentenziare la gravità del danno e oggi si dovrebbero conoscere i probabili tempi di recupero.

UN POSTO PER DUE

Martedì Szwarc è stato sostituito dal croato ventiquattrenne Petar Dirlic ma la Top ha recentemente ingaggiato il giovane iraniano Bardia Saadat indicato come uno dei più promettenti opposti in attività che si sta allenando con il resto del gruppo e che potrebbe essere inserito nel roster già dal prossimo match. Nel frattempo il gruppo continua ad allenarsi in vista del delicato incontro casalingo di domenica pomeriggio contro la Lube Civitanova. Siamo molto impazienti di confrontarci con la Lube - afferma lo schiacciatore canadese Stephen Maar uno dei protagonisti della sfida di Milano - Siamo molto motivati e nel gruppo c'è tanto entusiasmo. Il nostro livello di gioco è aumentato nelle ultime partite e competere contro una delle migliori squadre del mondo nel nostro Palazzetto di Cisterna sarà una grande sfida. Abbiamo dimostrato di avere la capacità di giocare con le migliori squadre e non vediamo l'ora di vivere un intenso pomeriggio di pallavolo.

Gaetano Coppola

