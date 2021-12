Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY

Turno infrasettimanale con trasferta a Taranto per la Top Volley Cisterna che è attesa, oggi pomeriggio alle 15,30 al PalaMazzola, da una sfida piuttosto delicata. I pugliesi, allenati dall'ex Vincenzo Di Pinto vengono da una serie negativa che dura dal 14 novembre quando si imposero su Padova per poi uscire sconfitti nell'ordine dalla Lube (nell'anticipo della decima giornata), da Trento, e Piacenza due domeniche fa. Con una gara in più rispetto a Cisterna, Taranto è undicesima in classifica a 7 punti mentre la Top è due gradini sopra, a 10 punti. Una sfida diretta, dunque, che a seconda degli esiti può divaricare ancor più o livellare, il divario tra i due sestetti. Taranto ha bisogno di punti e questo la rende pericolosa perché giocherà il tutto per tutto. Inoltre quello di Taranto è sempre stato, a prescindere, un campo ostico, particolarmente caldo in grado di influenzare chi è in campo e questo è un elemento da non sottovalutare, soprattutto quando il match prende la strada dell'equilibrio e la tensione nervosa si fa sentire. Coach Di Pinto ha al suo organico due ex come Giulio Sabbi e Luigi Randazzo che nelle ultime gare perse, seppure al cospetto di squadre di alto livello, non hanno brillato. Occhio all'altro martello, Rafael e ai centrali Alletti e Di Martino che a muro possono far male. La Top viene da un buon periodo dal punto di vista del gioco anche se ha raccolto meno di quanto non avesse meritato. Però ha lottato con forza contro le big impegnandole a fondo, compresa l'ultima gara di domenica contro Modena. Baranowicz e soci hanno tenuto a bada con prepotenza gli emiliani portando a casa i primi due set con un prezioso punto conquistato. Poi i ruoli si sono invertiti e la Top ha dovuto stringere i denti anche perché l'opposto Dirlic, dopo due set vincenti e giocati alla grande, ha cominciato a sentire il peso della fatica. Purtroppo coach Soli dopo Arthur Szwarc fermo per infortunio, ha perso anche Pippo Lanza, volato anticipatamente in Cina per problemi logistici e non può ancora contare sull'altro opposto, il giovane Bardia Saadat. L'iraniano è stato recuperato dopo un fastidioso infortunio muscolare agli addominali ed ha ripreso ad allenarsi facendo anche una breve apparizione in campo domenica contro Modena. Lo staff medico però invita alla prudenza ed è probabile che per un turno o due, se proprio non ce ne sarà bisogno, resterà ancora in panchina.

«Andiamo a disputare una partita molto delicata - afferma il tecnico della Top Volley, Fabio Soli - Taranto può contare sul fattore campo in un match che entrambi vogliamo sicuramente vincere. Inoltre c'è da dire che noi veniamo da un turno davvero impegnativo, domenica contro Modena, mentre loro non giocano da una settimana e sono decisamente più freschi. In ogni caso siamo consapevoli, sulla base del gioco che stiamo esprimendo, che abbiamo gli strumenti giusti per andare a Taranto e portare a casa un buon risultato». Taranto e Top Volley si sono incontrate 14 volte e i pontini si sono imposti per 6 volte contro gli otto successi dei pugliesi di cui 3 al tie break. Il match tra Taranto e Top Volley sarà trasmesso sul canale www.volleyballworld.tv (a pagamento) dalle 15,30 di oggi.

Gaetano Coppola

