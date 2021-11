Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY

Il campionato di Superlega impone un altro turno infrasettimanale e la Top Volley Cisterna sarà impegnata questa sera (ore 20,30) sul taraflex del PalaLido contro l'Allianz Milano, squadra che la precede in classifica di due posizioni. Ottavi i lombardi con 9 punti, noni i pontini con 7 (a pari con Taranto che ha una migliore differenza set). Per i ragazzi di coach Fabio Soli un altro impegno complicato contro un sestetto piuttosto ostico con il giovane e talentuoso campione del Mondo under 21 Paolo Porro in regia. Dopo due sconfitte subite da Civitanova e Perugia, Milano è tornata alla vittoria domenica scorsa dominando Verona in tutti i fondamentali (14 muri, 5 ace e attacco al 51%). Protagonisti proprio i due ex, Patry (26 punti) e Ishikawa (18). A Fabio Soli non è piaciuto l'esito dell'ultimo match interno dei suoi contro Monza dopo una partita giocata complessivamente alla pari. Quel 3-2 gli è andato proprio stretto. Un punto conquistato certo, ma i punti avrebbero potuto essere 3 se quel terzo set in cui la Top era avanti 1510 non avesse cambiato direzione grazie a un turno in battuta di Davyskiba e un conseguente calo dei suoi ragazzi. Proprio come era accaduto contro Piacenza una settimana fa, sempre nel terzo parziale, quando in vantaggio 18-14 Cisterna si è fatta raggiungere e superare. Nel complesso la Top Volley ha finalmente completato il roster e il salto di qualità si è visto con l'inserimento del centrale olandese Wiltenburg e dell'opposto Dirlic al posto rispettivamente di Bossi e Szwarc in fase calante. E grande affidamento si fa sull'opposto iraniano Saadat. Prelevato dal campionato coreano, nella passata stagione Saadat ha giocato con il club serbo del Nis mettendo a referto in più di una occasione ben 30 punti. «A Piacenza e contro Monza ci siamo battuti alla pari con avversari di alto livello dimostrando che possiamo lottare per la vittoria contro tutti. Con i nuovi arrivi abbiamo alzato il livello della panchina e ora coach Soli ha cambi di qualità - commenta il ds della Top Candido Grande - Andiamo a giocare a Milano contro una squadra costruita per puntare in alto, con ottimi atleti tra cui gli ex Patry e Ishikawa ma noi siamo convinti delle nostre potenzialità e ce la batteremo». Il match sarà trasmesso sulla piattaforma www.voleyballworld.tv.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA