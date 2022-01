Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

LA STORIA

In un periodo storico caratterizzato da aumenti in bolletta e precarietà lavorativa causata anche dai difficili mesi della pandemia, c'è una notizia che ha portato una ventata di positività in provincia di Latina. Viene dall'azienda 4Graph che ha la sede produttiva in provincia di Caserta, ma la sede specializzata in marketing e commerciale a Spigno Saturnia. I 25 dipendenti, di cui 7 impiegati in provincia di Latina, hanno iniziato il 2022 nel migliore dei modi portando a casa tre mensilità anziché una: la retribuzione mensile, la tredicesima e un premio dato dall'azienda. A spiegare il perché di tale generosità è l'amministratore delegato dell'azienda riconosciuta dall'Isituto Tedesco di Qualità e Finanza come la miglior tipografia italiana online Biagio Di Mambro.

«Il 2021 è stato caratterizzato da un forte aumento di fatturato: siamo passati dai 3 milioni di incassi dell'anno precedente a 5 milioni ha spiegato -. È stato possibile perché abbiamo investito risorse finanziarie e produttive e abbiamo fatto investimenti e sacrifici. Alla fine dell'anno ci siamo ritrovati a guardare in faccia i dipendenti e a vedere nei loro occhi le difficoltà causate dalla pandemia, dalle bollette che non fanno altro che lievitare, dalle preoccupazioni per il futuro. Per questo l'azienda ha deciso di dare un premio ad ognuno di loro, che più che un premio è un investimento e corrisponde a una mensilità in più». Inutile dire che i lavoratori sono stati felicissimi di ricevere tale gratificazione e si sono sentiti parte del progetto. In un periodo dove c'è stata un'impennata di richieste di cassa integrazione e dove numeri sempre più alti di aziende hanno dovuto trovare modi per rimanere a galla, la 4Graph ha invece portato a casa numeri migliori di quelli di prima.

«Non abbiamo tagliato il personale continua Di Mambro grazie al preciso piano di investimenti che avevamo messo in agenda. Certo, a causa della pandemia i nostri programmi sono stati rallentati, ma siamo riusciti ad avere una svolta in termini di qualità e produttività. A giocare un ruolo fondamentale, inoltre, è stata la piattaforma web disponibile per l'acquisto di servizi tipografici caratterizzata da trasparenza e precisione per sconti e consegne. Un altro punto forte della nostra azienda di cui siamo fieri è la sostenibilità, perché siamo attentissimi ad usare inchiostri e componenti per stampa a base ecologica e vegetale, provenienti da foreste controllate. Tutti questi valori, insieme, hanno portato ai risultati che abbiamo condiviso con il personale». Per festeggiare i primi 10 anni di attività, inoltre, l'azienda non ha dimenticato il sociale ed ha piantato una foresta di 100 alberi ad Haiti e dato vita alla campagna Ogni foglio una foglia: per tutti gli ordini di libri e cataloghi ricevuti entro il 31 dicembre, è stato donato un albero di cacao a coltivatori locali.

Bianca Francavilla

