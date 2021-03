7 Marzo 2021

LA TESTIMONIANZA

«Buon sabato a tutti, oggi inizia la mia terza settimana di calvario in ospedale presso il Santa Maria Goretti». Inizia così il post comparso ieri su Facebook con il quale Gianfranco Sciscione racconta la sua esperienza con il Covid19. Un lungo post dove il noto imprenditore televisivo ed esponente politico lancia un appello a non abbassare la guardia, rivolgendosi soprattutto ai giovani, oltre a complimentarsi con il personale dell'ospedale di Latina per la sua professionalità. «Chi contrae il virus non è una persona che si deve nascondere o peggio vergognare- scrive Sciscione sulla sua pagina social- Il Covid esiste ed è maligno, triste chi lo prende in maniera violenta come l'ho preso io, ma siamo esseri umani che in questo momento abbiamo bisogno di aiuto e che tutti abbiamo il dovere di rendere meno penoso questo stato». «Ho passato giorni tremendi» aveva già detto in un messaggio trasmesso in tv. Del resto Terracina, a parte qualche giornata in cui i casi sembravano avere un trend in calo, resta sempre tra i primi Comuni della provincia nei bollettini quotidiani diramati dalla Asl. Per questo Sciscione ha deciso di raccontare la sua esperienza personale «perché siamo persone libere e più si diffonde la verità che il virus non è una invenzione (falsi) più possiamo aiutarci ed uscire da questa pandemia». «Si prima stavo attento, adesso lo sarò di più- continua- A tutti consiglio copritevi con mascherine vere, perché ancora stiamo in mezzo alla bufera, e forse rivedremo la luce e insieme potremmo riprendere la vita che da un anno circa abbiamo dovuto abbandonare. Attenti ai vostri figli anche i ragazzini possono prendere il virus, copriteli e teneteli il più possibile a casa, fate capire il momento parlando non imponendo con il dialogo e vedrete che capiranno». «Il Covid è maligno- termina l'imprenditore-Il vaccino ci darà una mano a sconfiggerlo ma lo dobbiamo sconfiggere noi».

