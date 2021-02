LA TERAPIA

«E' sicuramente una buona notizia e anche se ancora non abbiamo avuto maggiori dettagli dalla Eli Lilly, proprietaria del prodotto, siamo certamente a un punto di svolta». Lo dice il presidente e Ceo della Bsp Pharmaceuticals di Latina Scalo, Aldo Braca, che nella sua azienda produce uno dei due tipi di anticorpi monoclonali che si sono rivelati in grado di ridurre la mortalità del Coronavirus del 70%, approvati ieri dall'Aifa. Gli anticorpi monoclonali prodotti nello stabilimento pontino vengono venduti in tutto il mondo, e l'Italia si è accodata a Ungheria, Germania, Inghilterra, Franci, Canada, Stati Uniti e Israele. «Non ci saranno problemi di produzione, noi siamo pronti, credo che saremo nell'ordine di ordinazioni di dosi al livello della Germania, ma ovviamente molto dipenderà dall'accordo che la Lilly farà con l'Italia», spiega Braca.

Il via libera è arrivato nella serata di mercoledì, ma con alcune condizioni: la Cts dell'Aifa ha disposto che i farmaci siano destinati a pazienti in fase precoce con alto rischio di evoluzione del virus. La copertura finanziaria per la terapia che costa circa duemila euro per dose, è garantita da «un fondo individuato dal Governo per questi farmaci, quindi dovremmo avere la disponibilità per il trattamento di migliaia di pazienti», ha detto il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini.

Una grande spinta all'approvazione è arrivata dal Ministro Roberto Speranza, ma anche dallo stesso ceo di Bsp che aveva espresso qualche giorno fa alcune considerazioni proprio sul fatto di produrre qui in Italia, nel territorio pontino, un farmaco in grado di curare i pazienti affetti da Covid, ma di non poter far uscire dal suo stabilimento neanche una fiala: «Quello che noi ci auguriamo è che questa cura complementare al vaccino, possa essere un aiuto per tornare a vivere sereni. La speranza più grande è qualsiasi altra arma per combattere il Covid possa essere la benvenuta», spiega il presidente che ha reso la sua azienda un fiore all'occhiello nel mondo: «Abbiamo un piano di crescita imponente soprattutto nell'oncologico, quella degli anticorpi monoclonali è un'esperienza aggiuntiva che facciamo e che la società inserisce nel trend di crescita che ci siamo dati fino al 2030. Quello attuale può essere un picco temporaneo, visto che abbiamo assunto molti dipendenti, questo trend andrà ovviamente diluito nel tempo, ma il nostro obiettivo rimane quello di raddoppiare il personale entro il 2030, contiamo di arrivare a 1600 dipendenti».

E l'innovazione dell'azienda di Latina Scalo sta anche nella ricerca: «Come Bsp facciamo già ricerca per l'industrializzazione dei processi di produzione, in questi due anni abbiamo potenziato tantissimo questo aspetto perché sempre più aziende vogliono velocizzare l'iter per rendere disponibili nuovi prodotti utili alla guarigione». E questo della produzione degli anticorpi monoclonali è certamente un punto in più a favore dell'azienda perché avere a disposizione anche questa opzione terapeutica che, in determinate condizioni, permette di ridurre le ospedalizzazioni e di migliorare i risultati clinici, rappresenta una importante strategia per condurre a termine la campagna vaccinale in un tempo più flessibile. Secondo gli studi effettuati infatti, la mortalità fra i contagiati si è ridotta del 70%.

Francesca Balestrieri

