Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:02

FORMIA

Soddisfatta l'amministrazione comunale per il piano per l'accoglienza ai senzatetto che sono così al riparo in questi mesi di freddo. Il progetto realizzato grazie alla rete formata da Comune e Distretto sociosanitario, l'Oratorio Anspi, Don Bosco Formia Asd e Aps Ets, la Croce Rossa Italiana comitato locale Sud Pontino, la Protezione Civile Ver Sud Pontino, la Caritas Diocesana di Gaeta e la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, consentirà, fino a marzo 2022, al Villaggio Don Bosco, di mettere in campo una serie di interventi con l'obiettivo di garantire il ricovero notturno alle fasce di popolazione più a rischio attraverso l'installazione di una tensostruttura in supporto alla Casa di accoglienza Singh. «Formia, per varie circostanze, è meta di numerose persone senza fissa dimora e per questo entra in atto il piano per far fronte all'emergenza freddo spiega l'assessore alle Politiche Sociali Rosita Nervino ma il nostro è un impegno continuo verso chi si trova in situazioni di difficoltà. Le realtà che operano sul nostro territorio, con competenza e disponibilità, consentono alla nostra città di dotarsi di un servizio fondamentale per dare un segno di civiltà e di vicinanza alle fasce più deboli. Ringrazio personalmente il sindaco per aver dimostrato la sua sensibilità e per aver voluto effettuare un gesto semplice ma importante: quello di aver offerto la cena di fine anno agli ospiti della comunità». Il sindaco Gianluca Taddeo sottolinea: «Nel nostro territorio un riparo e un pasto caldo vengono offerti a chiunque si trovi in difficoltà, grazie alla stretta e preziosa sinergia tra l'amministrazione, le realtà sociali, la Caritas e il mondo del volontariato. Ho ritenuto importante interessarmi attraverso il Comune di Gaeta, ente capofila del Distretto socio- sanitario Lt/5, per garantire massimo sostegno all'Anspi che ha ricevuto un contributo distrettuale pari a circa 12.500 euro».

Giu.Ma.

