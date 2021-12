Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Ad una squadra cresciuta a dismisura nelle ultime settimane mancava solamente un risultato di prestigio per dare una svolta definitiva al campionato. E proprio nell'ultimo atto del 2021, nel momento più opportuno, è arrivato il successo che può cambiare gli scenari.

Il Latina Calcio 1932 ha battuto una big del girone C di Lega Pro, il Palermo, e lo ha fatto con pieno merito, davanti al proprio pubblico. Una vittoria che è la naturale conseguenza di un percorso di crescita iniziato proprio in Sicilia, quattro mesi fa, nella prima gara di un campionato che ha visto i nerazzurri progredire, giornata dopo giornata.

All'andata fu sconfitta immeritata, stavolta è cambiato tutto. Complice la doppia espulsione in casa palermitana, il Latina ha saputo costruire un successo che avrebbe potuto essere certamente più largo con maggiore precisione e lucidità sotto porta. Ma quel che conta davvero è aver centrato il quinto acuto sulle ultime sei sfide casalinghe. Solo il pari rocambolesco di domenica scorsa con il Monterosi ha rallentato la corsa folle dei ragazzi di mister Di Donato al Francioni, tempio nel quale i pontini stanno gettando le basi per arrivare alla tanto desiderata quota salvezza.

CENTRO CLASSIFICA

Sono 25 i punti conquistati da capitan Esposito e compagni al tramonto del 2021, il modo ideale per ricominciare con il giusto entusiasmo l'anno nuovo che si aprirà il 9 gennaio con la sfida in trasferta con la Paganese. L'uomo copertina della sfida con il Palermo è stato sicuramente il bomber Cristian Carletti, giunto al settimo sigillo stagionale.

Grazie al colpo di testa nel primo tempo su preciso assist di Giorgini, il Latina ha consolidato la sua posizione nel cuore della graduatoria, a debita distanza dalle formazioni in lotta per evitare il play out.

Di strada da fare ce n'è ancora tanta, ma il percorso intrapreso dai nerazzurri è corretto. Il prossimo step è quello relativo alle gare in trasferta, lontano da casa infatti il Latina Calcio 1932 ha raccolto pochissimo, appena due punti, conquistati sul terreno dell'Avellino e, dodici giorni fa, a Monopoli. Manca un successo, magari da andarsi a prendere proprio a Pagani, ma ci sarà tempo per pensarci.

RIPOSO

Adesso infatti è il momento di rifiatare un po', il gruppo squadra e lo staff tecnico avranno modo di recuperare energie dopo cinque mesi particolarmente intensi.

Dai primi di agosto il Latina non si è mai fermato, anzi ha dovuto accelerare i tempi per prendere parte al campionato di Lega Pro e, dopo un periodo di inevitabile assestamento, ha preso il via grazie anche alla pazienza del club che, nel momento di maggiore difficoltà, ha dato la possibilità al tecnico Di Donato di continuare a lavorare serenamente.

Saranno in tutto cinque i giorni di riposo, il primo allenamento dopo Natale è stato fissato per martedì 28 dicembre.

Davide Mancini

