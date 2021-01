LA STORIA

Una carezza fatta con lo sguardo, un sorriso nascosto dietro gli occhiali e la mascherina, le mani che si chiudono a forma di cuore. Qualunque segnale fisico che possa esprimere conforto e calore, mentre si resta attenti a non oltrepassare la linea sulla porta della stanza. Siamo nei reparti covid dell'ospedale Santa Maria Goretti, dove da alcuni giorni l'associazione Istituto per la famiglia si occupa di offrire un servizio semplice ma prezioso: una Voce amica, così si chiama il progetto, che attraversa un tablet cercando di abbattere solitudini e distanze tra i malati e i loro familiari. Fra i volontari che ogni giorno si bardano di tutto punto per proteggersi dal virus e attraversare quei corridoi c'è Giovanni Oliveto, 54 anni, che fino a un anno fa era un apprezzato tecnico delle luci e girava il mondo lavorando nello spettacolo e nella cultura. Quando il covid gli ha portato via lavoro e passioni ha pensato bene di rimboccarsi le maniche e ha deciso di offrire il suo aiuto dove c'era bisogno, così dallo scorso ottobre, mentre la curva dei contagi in provincia cominciava inesorabilmente a salire di nuovo, si è ritrovato al fianco dell'associazione Istituto per la famiglia, catapultato nel box di assistenza dell'ospedale di Latina dove ha trascorso anche la sera di Capodanno. «Da diversi mesi racconta svolgiamo questa attività che è di filtro e orientamento per chiunque entri al Goretti, per chi deve fare visite e anche per tutti i parenti dei ricoverati per covid. Dal box che si trova all'ingresso dell'ospedale ho visto scorrere in questi mesi ogni storia, ho visto i sorrisi delle mamme con il pancione che andavano a partorire e il dolore infinito dei familiari in attesa di ricevere notizie dei propri cari malati di covid, la gioia di chi riabbraccia i figli dopo un lungo ricovero, il senso di impotenza e smarrimento di chi non ha potuto neanche dare un ultimo addio. Ci sono persone che devono recuperare gli effetti personali di chi non c'è più o cittadini che arrivano dal sud pontino e fanno chilometri anche solo per portare un indumento o generi di conforto o per stabilire un contatto da fuori con i propri parenti, soli, che si trovano dentro. Una ragazza qualche giorno fa si è presentata da noi a chiedere aiuto. Era giovanissima e molto provata, ci ha domandato di far recapitare alla nonna malata di covid, che non riusciva a sentire da molti giorni, alcune lettere che aveva scritto per lei. Questa è una delle tante storie che ricorderò sempre e non ha prezzo sapere di poter essere d'aiuto. Oltre a questo servizio, l'associazione presieduta da Claudio Zappalà da una settimana si occupa anche di organizzare videochiamate tra i reparti covid mettendo a disposizione un tablet e un numero dedicato (3316811480). Ogni giorno Gianni e gli altri volontari si preparano indossando tute protettive, guanti, doppia mascherina e calzari e raggiungono le stanze per consegnare il tablet, rigorosamente chiuso in una busta che viene cambiata di volta in volta, alle persone anziane che non avrebbero altrimenti nessuna possibilità di mettersi in contatto con i familiari. «Noi non possiamo entrare dentro le stanze racconta ancora Gianni Oliveto ma passiamo il tablet agli infermieri. Qui non si può far finta di non vedere. Ogni giorno vedo gli sguardi rassegnati e impauriti dei pazienti più anziani, persone che hanno il casco, alcuni giovani, infermieri e medici stremati dalla fatica. Sorrido loro con gli occhi, l'unica parte scoperta del corpo. Vedere la felicità di un figlio che può abbracciare virtualmente sua madre vale tutto, anche la paura di contrarre il covid. Non c'è nient'altro ora che possa appagare la mia felicità».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA