8 Maggio 2021

L'ITER

Il D'Annunzio riaprirà. Con i tempi di una nuova gara e dell'esecuzione di nuovi lavori, ma riaprirà. La giunta comunale di Latina ha approvato il nuovo progetto, per superare le ultime deroghe, aderendo così a quelle che dovrebbero essere le ultime richieste sull'adeguamento antincendio della principale sala comunale, chiusa, come anche il Cafaro e il resto del Palacultura, da ormai sei anni. Il progetto prevede l'esecuzione delle lavorazioni per le misure compensative relative alle deroghe alla normativa concesse dalla Direzione regionale del Dipartimento dei Vigili del fuoco e a quanto previsto nel nuovo progetto che ha ottenuto il parere favore nella Valutazione antincendio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. In particolare, illuminazione, impianti vari, piani di evacuazione e verifica percorsi delle sale e della torre scenica. La delibera ricorda gli eventi degli ultimi anni, e come l'amministrazione, eseguiti i lavori, il 18 giugno del 2020 abbia consegnato la Scia al Comando dei vigili; Comando che, un mese dopo, «comunicò di avere constatato 25 inosservanze, il non rispetto di prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la non sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, comunicando quindi che è da intendersi annullata la validità della Scia». Per questo, «in seguito a successive valutazioni sul progetto di prevenzione incendi che l'11 dicembre 2015 aveva ricevuto parere favorevole con prescrizioni dal Comando, si è ritenuto opportuno richiedere delle deroghe e predisporre richiesta di una nuova valutazione progettuale»; è stato redatto un nuovo progetto, con due istanze, per ottenere la concessione delle deroghe ala normativa e un favorevole parere antincendio, infine ottenuto. Questo nuovo, ulteriore progetto, dell'infinita storia del D'Annunzio, avrà un costo di 174.263 euro. In una nota, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Emilio Ranieri, dichiara: «A Latina il Teatro D'Annunzio riaprirà. E per la prima volta da quando è stato costruito, aprirà con la completa e totale agibilità, vale a dire con il Certificato di prevenzioni incendi e l'autorizzazione della Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo. È un obiettivo che ci siamo dati dall'inizio della consiliatura, ereditando un progetto di difficile gestione tecnica ed amministrativa. In questi anni c'è stato un intenso lavoro sul D'Annunzio, dalle facciate alle coperture fino agli interventi sugli impianti tecnologici e soprattutto sull'impianto antincendio che abbiamo dovuto, praticamente, rifare da capo. Siamo all'ultimo step, consapevoli che Latina meriti finalmente un Teatro sicuro e accogliente, che garantisca la sicurezza di tutti, spettatori, tecnici e artisti».

An. Ap.

