Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Sono complessivamente 1.189 le positività al Covid registrate sul territorio pontino dall'inizio del mese ad oggi, con 65 casi in più nelle ultime 24 ore su circa 440 tamponi processati. Gli ultimi dati sono stati resi noti ieri con il consueto bollettino della Asl, che ha segnalato un nuovo picco di contagi che riguarda il comune di Terracina. Proprio qui infatti sono stati ben 17 i positivi accertati nell'arco di una sola giornata, risultato di diversi piccoli focolai che continuano a diffondere il virus tra contatti familiari e amicali. Seguono poi i comuni di Aprilia e di San Felice Circeo con sette positivi ciascuno, mentre sono sei i casi registrati a Latina e altrettanti quelli di Sezze, quattro invece rispettivamente a Cisterna, Fondi, Formia e Priverno, mentre un solo casi ha interessato i comuni di Gaeta, Lenola, Monte San Biagio, Roccagorga, Sabaudia e Sermoneta. Per un totale di 15 territorio coinvolti. I dati continuano a preoccupare la Asl pontina perché l'elevato numero di contagi non è legato a cluster particolari quanto piuttosto a focolai minori ma più numerosi. Una situazione questa che inevitabilmente costringe il dipartimento di prevenzione ad un super lavoro nella ricostruzione dei contatti, sempre più faticoso e difficile da attuare visto l'elevato numero di interazioni sociali di ogni contagiato. Restando ancora ai numeri, il bollettino riporta inoltre 75 nuove guarigioni e due soli ricoveri nell'arco delle ultime 24 ore mentre da ormai quasi due settimane non ci sono nuovi decessi. Salgono anche le somministrazioni di vaccino, che ieri hanno raggiunto quota 3.381. Ora la priorità è lavorare su una riapertura sicura delle scuole a settembre e proprio in questa ottica l'azienda sanitaria, dopo un primo incontro organizzato in prefettura nei giorni scorsi, sta raccogliendo i dati dei docenti e del personale scolastico che non si è ancora sottoposto alla vaccinazione per valutare come procedere in ottemperanza alle direttive del Governo. Per quanto riguarda invece gli ambienti sanitari, si è già riunita la commissione che dovrà valutare la documentazione medica prodotta dagli operatori che hanno rifiutato la vaccinazione per ragioni di salute. Una volta valutate le certificazioni la stessa commissione dovrà pronunciarsi sulle iniziative da prendere: la ricollocazione del dipendente in un'altra mansione meno rischiosa per l'eventuale contagio o la sospensione.

Laura Pesino

