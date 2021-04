25 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







LA SITUAZIONE

Sale ancora la curva dei contagi in provincia di Latina, da 164 di venerdì ai 176 casi di ieri su circa 1.100 tamponi effettuati, con un nuovo aumento anche dei ricoveri e dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati rispettivamente 12 e tre. Il bollettino della Asl registra un nuovo balzo in avanti nella città di Latina, che conta 43 contagi in una sola giornata, mentre ad Aprilia sono stati accertati 26 positivi, ancora 16 a Fondi e 15 a Sabaudia, 11 a Cisterna, 10 a Formia, altri nove a Sezze, otto a Terracina, sei a Maenza, quattro nei comuni di Castelforte, Gaeta, Minturno e Roccagorga, tre a San Felice Circeo, due nei territori di Pontinia, Priverno, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta e Sonnino, infine uno a Bassiano, Cori e Norma. Il conto, al 24 aprile, arriva a 3.522 casi, di cui 830 nell'ultima settimana. Cresce però il numero di pazienti guariti: 243 secondo il report della Asl di ieri, 1.582 nell'arco dell'intera settimana. Tre infine le vittime: si tratta di pazienti di 66, 73 e 80 anni che erano residenti a Cisterna, Lenola e Formia e che portano il numero complessivo di morti legate al covid a 508 dall'inizio della pandemia e a 47 dall'inizio del mese.

Proprio in memoria di tutte le vittime del virus sarà inaugurata oggi a Sermoneta, in largo Donatori di sangue, una stele commemorativa voluta dal Comune e dalla sezione dell'Avis, un «albero della memoria»per offrire a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari in questo anno terribile il «risarcimento del ricordo». L'emergenza è tutt'altro che passata e la provincia di Latina in particolare fa i conti con i contagi che dilagano in alcune aree del territorio (restano alti i dati a Latina, Aprilia, Fondi e Sabaudia) e con la diffusione del virus all'interno delle comunità indiane che lavorano nelle campagne, una situazione costantemente sotto controllo da parte delle autorità sanitarie, dei comuni e della prefettura. A Sabaudia, per esempio, chiuso l'asilo nido La tana degli orsetti per alcune positività anche tra i piccoli.

LA REGIONE

La zona gialla però è ormai vicina. Domani è il giorno in cui il Lazio può allentare di nuovo le misure restrittive dopo aver trascorso le due settimane comprese tra il 15 e il 29 marzo in rosso e le successive in arancione. «Il Lazio commenta il presidente della Regione Nicola Zingaretti è la regione italiana che è rimasta più giorni in zona gialla. Un risultato utile alla nostra economia e che deve ancora di più unirci e renderci orgoglioso perché è una grande prova di responsabilità della nostra comunità». Dall'entrata in vigore, lo scorso novembre, del sistema di divisione a colori in base al livello di rischio, secondo i dati aggiornati al 23 aprile, la regione Lazio è rimasta in zona gialla per 100 giorni, la performance migliore fra tutte le regioni italiane. Alle sue spalle il Veneto con 87 giorni, il Molise e la provincia autonoma di Trento con 86. «Grazie a questo risultato continua Zingaretti - anche nell'emergenza si sono potute garantire più libertà alle persone, più lezioni in presenza per studentesse e studenti, più visite a mostre e musei, più possibilità di lavoro per le attività economiche, come bar, ristoranti, centri commerciali. Ora nessuna distrazione. Continuiamo con responsabilità e andiamo avanti spediti con i vaccini, per tornare a vivere». Un ultimo sguardo ai dati: su 35mila test sono 1.266 i casi positivi dell'intera regione nelle scorse 24 ore, 23 le vittime e 1.215 i pazienti guariti. Restano stabili i decessi mentre diminuiscono lievemente terapie intensive e ricoveri.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA